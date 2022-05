Cinkarna Celje v prvem četrtletju bistveno nad pričakovanji

Poslovni rezultati Cinkarne Celje za prvo četrtletje so bistveno boljši od rezultatov v istem obdobju lani, hkrati pa so nad ravnjo poslovnega načrta. Cinkarna je v prvem četrtletju ustvarila 66,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 32 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Rekordno mesečno prodajo so imeli marca, ko je prodaja znašala 22,7 milijona evrov.

Kot so zapisali v poslovnem poročilu, je skupna vrednost izvoza v tem obdobju dosegla 60,6 milijona evrov, kar je za 33 odstotkov več kot v istem obdobju lani. »Dvig prodaje na tuje trge je nedvomno posledica višjih prodajnih cen pigmenta. V absolutnem smislu je najočitnejši dvig prodaje na trge EU zaradi pomanjkanja ponudbe evropskega pigmenta in visokih stroškov uvoza azijskega pigmenta,« ugotavljajo v poslovnem poročilu. Na trgih EU so v prvem trimesečju ustvarili 51,6 milijona evrov, prodaja na trge EU je za 37 odstotkov višja v primerjavi z istim obdobjem lani.

Znatno več kot v istem obdobju lani ima Cinkarna Celje letos čistega dobička. Letos so ga ustvarili 15,6 milijona evrov, kar je za 109 odstotkov več kot lani, lanski dobiček je v tem obdobju znašal 7,4 milijona evrov. Z rezultatom so v družbi zadovoljni, kot pišejo v poslovnem poročilu: »Upoštevajoč razvoj dogodkov v mednarodnem gospodarstvu, na trgu pigmenta titanovega dioksida in predvsem rezultate konkurentov iz panoge titanovega dioksida ter na situacijo s covidom-19, ocenjujemo, da je rezultat nadpovprečno dober in nad pričakovanji.«

Poslovni izid iz poslovanja so v letošnjem prvem četrtletju dosegli v višini 19,1 milijona evrov, lani 9,2 milijona evrov, so zapisali v poslovnem poročilu: »Operativno poslovanje je bilo torej bistveno boljše od lanskega, hkrati pa bistveno nad ravnjo poslovnega načrta. Na omenjeno preseganje rezultata sta vplivala dobra količinska prodaja in povečanje prodajnih cen nosilnega proizvoda.«

Nosilni proizvod Cinkarne ostaja titanov dioksid, prodaja pigmenta titanovega dioksida je v tem obdobju dosegla 53,6 milijona evrov.

Podrobnosti rezultatov poslovanja in naložbo v obnovljive vire energije bodo v Cinkarni Celje predstavili danes.