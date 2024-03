Corwin s posojilom za projekt Vilharia

Razvijalec nepremičninskih projektov iz Slovaške, podjetje Corwin, je pridobil 75,6 milijona evrov posojila za svoj drugi projekt v Ljubljani, tehnološko napredno poslovno stavbo Vilharia ob Vilharjevi cesti v Ljubljani.

Financiranje je zagotovila avstrijska skupina Erste Group, pri čemer sta kot posojilodajalki znotraj skupine sodelovali slovenska banka Sparkasse in slovaška Eximbanka SR. Vilharia bo doslej Corwinova največja naložba, pri čemer bo, kot so zapisali v sporočilu za javnost, posojilo pokrilo približno 70 odstotkov vseh stroškov naložbe, nadaljnjih 30 odstotkov pa bo zagotovljenih z lastnim kapitalom.

Usmerjeni v trajnost

Günther Artner, vodja področja komercialnih nepremičnin pri skupini Erste Group, je ob tem dejal, da je že od ustanovitve leta 1819 skupina Erste Group močno usmerjena v trajnost in družbeno odgovornost. Po njegovih besedah pa Vilharia ne bo zgolj najsodobnejši kompleks v Sloveniji, ampak bo tudi postavila trende na področju zelenega poslovanja v državi, zato so ponosni, da lahko vodijo tako pomembno sindicirano posojilo za ta projekt.

Generalni direktor slovaške Eximbanke SR Rastislav Podhorec pa je dodal, da že skoraj 30 let zagotavljajo celovito podporo in rešitve po meri slovaških izvoznikov. »Verjamemo v podporo projektom, ki imajo potencial in so trajnostni. Vilharia je tak primer, ki ne bo le uspeval, ampak bo imel tudi pomemben družbeni vpliv,« je še dejal.

Članica uprave banke Sparkasse Bojana Novak pa je poudarila, da vloga banke Sparkasse kot sodelujoče banke in zavarovalnega zastopnika pri financiranju projekta Vilharia poudarja njeno zavezanost k spodbujanju trajnostnega razvoja in inovacij v ljubljanski nepremičninski pokrajini. »S sodelovanjem s skupino Erste Group in Eximbanko prispeva banka Sparkasse k uresničitvi pionirskega projekta, ki postavlja nove standarde okoljsko ozaveščenega in družbeno odgovornega urbanega razvoja.«

Robert Mitterpach, finančni direktor podjetja Corwin, pa je dodal, da je po dokončanju Kvarteta postala Vilharia vodilni projekt njihovega podjetja v Ljubljani. »Vilharia ima certifikat LEED Platinum, ambicijo, da postane ogljično nevtralna in je skladna s taksonomijo EU. S tem bo projekt postavil povsem nove standarde za trajnostne nepremičnine v regiji in postal srce novega poslovnega središča Ljubljane,« je še dodal.