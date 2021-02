Damian Merlak zapira kriptoborzo Tokens

FOTO: Jure Eržen/Delo

Spletna platforma za trgovanje z novoizdanimi kriptovalutami Tokens.net, ki jo je ustanovil in vodil slovenski kriptomilijonar, se zapira, je javnosti na svoji spletni strani sporočil ustanovitelj in lastnik.»Menjalnico Tokens.net sem ustanovil avgusta leta 2017 z močno vero v preglednost, decentralizacijo in finančno svobodo. Moja zamisel ob ustanovitvi je bila oblikovati varno in transparentno okolje za trgovanje z različnimi žetoni, ki so jih izdali v številnih začetnih ponudbah kriptokovancev,« je v poslovilnem sporočilu med drugim zapisal Merlak.Kot je poudaril, je ponosen, da borza Tokens.net v več kot treh letih delovanja ni doživela niti enega varnostnega incidenta ali tehničnega zastoja ter je strankam zagotovila ustrezno tehnično podporo za trgovanje.V pojasnilu ozadja in razlogov za zaprtje je Merlak zapisal, da je trg začetnih ponudb konvancev (Initial Coin Offerings - ICO) po letu 2017 močno upadel, vlagateljev v kriptovalute nove izdaje niso več tako zanimale, pozornost pa so preusmerili nazaj h glavnim kriptovaltam. Zato Tokens.net preprosto ni bil več konkurenčen glavnim igralcem na tem trgu.»Ocenjujem, da dodatne naložbe v nadaljevanje tega posla ne bi prinesle donosov in bi bile najverjetneje izgubljene. V luči teh dejstev sem se odločil, da ustavim poslovanje družbe Tokens.net in zaprem menjalnico,« je zapisal Merlak.Kot je znano, je Merlak pred desetimi leti skupaj s prijateljemustanovil Bitstamp, ki je kmalu postala ena največjih, najbolj zaupanja vrednih in najbolj znanih borz za bitcoine in druge kriptovalute.Uspeh te borze in drugih poslov v svetu kriptovalut je oba ustanovitelja kmalu izstrelil tudi med najbogatejše Slovence. Merlak pa je del svojih zaslužkov kasneje usmeril v bolj otipljive naložbe, med drugim je kupil in leta 2019 tudi prodal veliko govejo farmo na Gorenjskem, kupil pa je tudi štiri propadajoče hotele v Bohinju.