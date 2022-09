Denarja na trgu je več kot dobrih startupov za vlaganje

V nadaljevanju preberite:

Po obdobju mastenja se zagonska podjetja spopadajo z izzivi na področju financiranja. Letos se je v drugem četrtletju obseg financiranja zagonskih podjetij zmanjšal za skoraj 20 odstotkov, v primerjavi s prvimi tremi meseci.

»Ker se je povečalo tveganje, iščemo startupe, ki so že vsaj približno predelali, kako bo videti trg, na katerega vstopajo,« razlaga soustanovitelj in direktor ABC Acceleratorja Grega Potokar. Previdnost med investitorji se povečuje predvsem zaradi vprašanja, ali bodo investicije preživele spremembe na trgu, pa izpostavljajo pri Poslovnih angelih Slovenije.

Kako se je spremenil trg startupov in za koga se danes najde denar? Kakšna so pričakovanja investitorjev in kaj napovedujejo za prihodnje?