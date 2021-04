Državna revizijska komisija (Dkom) je zavrnila pritožbo Strabaga v javnem naročilu gradnje drugega tira. Zdaj ni več ovir, da 2TDK podpiše pogodbo s konzorcijem Kolektor CPG z dvema turškima družbama še za kraški odsek drugega tira v začetku prihodnjega meseca.Slovensko-turški konzorcij je pripravljen ta odsek proge zgraditi za 403,6 milijona evrov, medtem ko je Strabag oddal 60 milijonov evrov višjo ponudbo. 2TDK je izbral cenejšega ponudnika, a se je avstrijski gradbinec na izbor pritožil. Vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikove kršitve pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v priloge kritične poti, kot tudi ne naročnikove kršitve, ko v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika ni izvedel postopka ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe, so sporočili iz Državne revizijske komisije: »Ker je naročnik prejel le dve ponudbi, je bila v njegovi avtonomni presoji odločitev, ali bo izvedel postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe. Takšna naročnikova odločitev sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje in vanjo vlagatelj (ne glede na pri tem uporabljeno argumentacijo) ni upravičen posegati. Naročnikove odločitve, ali bo pričel postopek ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe, s svojo presojo tudi ne more nadomestiti Državna revizijska komisija.«