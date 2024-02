Dobaviteljem elektrike še 34 milijonov evrov za lani

Za lanska september in oktober bo iz rezerve proračuna Borzen dobaviteljem elektrike plačal 34,6 milijona evrov, dobaviteljem plina pa 830.173 evrov. Tako je sklenil odbor za gospodarstvo vlade, gre pa za razlike med reguliranimi cenami in cenami na trgu. Lanske razlike bo Borzen na podlagi načrta razvojnih programov izplačeval do aprila, kasneje bo podlaga nov energetski zakon, ki pa gre verjetno na referendum.

Zahtevke dobaviteljev elektrike in plina zbira in preveri Borzen, nato jih pošlje ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, to pa ministrstvu za finance. Postopek se ponavlja za dva meseca, tako bodo predvidoma aprila izplačali zahtevke dobaviteljev za november in december. Ocenjena vrednost nadomestil dobaviteljem elektrike je 86,3 milijona evrov, za zemeljski plin pa pet milijonov evrov.

Cen plina država ne regulira več. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kasneje pa se lahko zaplete v tolikšni meri, da bodo plačila za januarske in februarske zahtevke izplačali šele septembra ali še pozneje. Kot je za Delo pojasnila državna sekretarka Tina Seršen, bo podlaga za prihodnja izplačila energetski zakon oziroma nove uredbe na njegovi podlagi. Za zakon pa potekajo še posvetovanja, mogoč je pa tudi referendum, zato sprejema zakona pred jesenjo skoraj ni mogoče pričakovati.

Letos je sicer regulacija cen omejena na elektriko za gospodinjstva, kar pomeni nižje zneske za proračunsko rezervo. Konec regulacije pa pričakujejo prihodnje leto, Tina Seršen pravi, da projekcije za prihodnje leto kažejo, da se bo cena megavatne ure znižala pod 90 evrov. Lani so cene megavatne ure segle tudi znatno nad 150 evrov, letos so že nekoliko padle, vendar še ne dovolj za konec regulacije.