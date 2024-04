Domače delnice obetajo močne dividende

NLB je eno izmed pozitivnih presenečenj, saj bo glede na lansko leto za sto odstotkov povišala izplačilo dividend. Izplačala bo dividendo v višini 11 evrov, kar predstavlja desetodstotni donos od dividend glede na trenutno tržno ceno delnice. To kaže na ugodno vrednotenje delnic banke in privlačnost za vlagatelje.

Domača dividendna izplačila resnično izstopajo v primerjavi s tujimi trgi, kar kaže na močno in stabilno delovanje domačih podjetij. Po podatkih Bloomberga ima ljubljanski delniški indeks SBITOP za letos več kot šestodstotni pričakovani donos od dividend, medtem ko ta za nemški indeks DAX znaša dobre tri odstotke, za ameriški S&P500 indeks pa le 1,4 odstotka. To jasno kaže na privlačnost domačih delnic za vlagatelje, ki iščejo stabilen donos od dividend.

Ne bo izplačan ves dobiček

Če pa upoštevamo, da je dobiček NLB lani znašal 550 milijonov evrov in da je vseh delnic 20 milijonov, to pomeni dobiček na delnico 27,5 evra za lansko leto, medtem ko cena delnice na trgu znaša 108 evrov, iz česar lahko ugotovimo, da delnice domače in v regiji tudi vodilne banke niso drage in trgujejo pri ugodnem, če ne za nekatere vlagatelje celo atraktivnem nivoju.

Pri NLB lahko na račun povišanih temeljnih obrestnih mer ponovno pričakujemo uspešen prvi kvartal. Na splošno še naprej velja, da so atraktivne cene domačih delnic, zajetih v indeksu SBITOP, bolj pravilo kot izjema.

Podobno velja za Krko, ki je prav tako povišala dividendo, kar je odraz njenega uspešnega poslovanja ter njene zelo močne bilance, ki zagotavlja visoko raven izplačil dividend tudi v prihodnosti. Glede na lansko poslovanje, ki so ga otežile poplave in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je zanimiv tudi predlog izplačil dividend Skupine Triglav, in sicer 1,75 evra dividendne na delnico ali 2,4-kratnik lanskega čistega dobička.

Prihajajo dobra leta

Pričakovanja za prihodnost domačega delniškega trga so optimistična, saj se v prihodnjem desetletju pričakuje še nadaljnje izboljšanje poslovanja ključnih domačih podjetij. To bo ohranjalo naklonjenost vlagateljev na domačem trgu. Tako ostaja portfelj domačih naložb, ki trenutno vključuje novomeško Krko, Luko Koper, Petrol, Telekom Slovenije in NLB, privlačen tudi za prihodnost.

Ta skupina naložb zagotovo najde svoje mesto v širšem naložbenem portfelju vlagatelja z normalno toleranco do tveganj. Skratka, domači trg ostaja eden izmed najmanj zadolženih v regiji in širše, ki izplačuje domala najvišje dividende ter ima s primerljivimi podjetji in sektorji v tujini atraktivna vrednotenja delnic na trgu.

Pri tem lahko omenimo, da je bila izdaja ljudskih obveznic nedvomno pozitiven korak za razvoj domačega kapitalskega trga, ki je pripomogel k povečanju zanimanja tudi za domači delniški trg med novimi vlagatelji. Rast domačega trga sicer ostaja odvisna od stabilnega in dobičkonosnega poslovanja podjetij. Povečana prepoznavnost ter udeležba domačih in tudi tujih vlagateljev pa bo dodatno okrepila tržno rast.

Avtor je lastnik delnic NLB in Luke Koper.