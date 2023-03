Dosedanje zmagovalce čakajo zahtevni časi

Sezona poročanja zaslužkov največjih ameriških podjetij, ki sestavljajo indeks S&P 500, je za nami. Za četrto četrtletje 2022 je kar 69 odstotkov podjetij iz indeksa S&P 500 poročalo o pozitivnih presenečenjih pri dobičku na delnico, 65 odstotkov podjetij pa je poročalo o pozitivnih presenečenjih glede prihodkov. Pozitivno presenečenje seveda pomeni, da so bili rezultati boljši od pričakovanj analitikov. In kako so se odrezali med velikani?

Sezona poročanja zaslužkov največjih ameriških podjetij, ki sestavljajo indeks S&P 500, je za nami. Za četrto četrtletje 2022 je kar 69 odstotkov podjetij iz indeksa S&P 500 poročalo o pozitivnih presenečenjih pri dobičku na delnico, 65 odstotkov podjetij pa je poročalo o pozitivnih presenečenjih glede prihodkov. Pozitivno presenečenje seveda pomeni, da so bili rezultati boljši od pričakovanj analitikov.

In kako so se odrezali med velikani? Podjetje Microsoft je preseglo ocene, kar se tiče dobička v drugem fiskalnem četrtletju. Opaziti je bilo tudi upočasnitev rasti prihodkov na segmentu računalništva v oblaku, na segmentu osebnega računalništva pa so prihodki padli za 19 odstotkov. V podjetju so o upočasnitvi rasti prihodkov na segmentu računalništva v oblaku dejali, da so bile največje stranke bolj previdne, kar se tiče investicij v oblak, pri osebnem računalništvu pa je bil padec v prihodkih pričakovan, saj je izzvenela intenzivnost pandemskih ukrepov, ki je povzročila delo od doma ter ogromne zakupe osebnih računalnikov.

Apple in Alphabet nista dosegla pričakovanj

Podjetje Apple je z zaslužki nekoliko razočaralo. V poročanem četrtletju so na vseh segmentih razen pri storitvah dosegli nižjo rast prihodkov, kot so bila pričakovanja trga. Med razlogi za slabše četrtletje je predsednik uprave Steve Cook izpostavil močan dolar ter nižjo stopnjo dobav telefonov iphone 14 pro in iphone 14 max zaradi težav s proizvodnjo na Kitajskem. Na Kitajskem so se v zadnjem četrtletju leta 2022 v tovarni podjetja Foxconn, ki proizvaja telefone za Apple, dogajali izgredi zaposlenih, ki so bili posledica nezadovoljstva nad delovnimi pogoji.

Podjetje Alphabet je z zaslužkom na delnico in prihodki v poročanem četrtletju razočaralo vlagatelje. Vsi prihodkovni segmenti so bili pod predhodnimi ocenami. Prihodki iz oglaševanja na spletni strani youtube so padli za osem odstotkov, prihodki iz računalništva v oblaku so zrasli za 32 odstotkov, prihodki iz naslova oglaševanja iz iskalnika pa so padli za dva odstotka. Na drugi strani se Alphabet srečuje z močnimi pritiski konkurence na področju razvoja umetne inteligence.

Tudi Amazon je razveselil vlagatelje

Podjetje Amazon je presenetilo tako z dobičkom kot s prihodki. Prodaja internetne trgovine je upadla za dva odstotka na medletni ravni, prihodki iz oglaševanja so zrasli za 19 odstotkov, internetne storitve pa so zrasle za 20 odstotkov. Predsednik uprave Andy Jassy je dejal, da kljub trenutni optimizaciji stroškov ostajajo osredotočeni na dolgoročne strateške načrte. Na kratek rok v podjetju vidijo zahtevno in negotovo okolje, vseeno pa ostajajo optimisti na dolgi rok.

Podjetje Tesla je prav tako presenetilo tako pri dobičku na delnico kot pri prihodkih. Prihodki od prodaje avtomobilov so zrasli za 33 odstotkov na medletni ravni, vendar so bile bruto marže najnižje v zadnjih petih letih. V podjetju so priznali, da se povprečne cene električnih avtomobilov znižujejo, vendar so poudarili, da je za posvojitev električnih vozil pomembna cenovna dostopnost. Podjetje je v zadnjem letu znižalo cene svojih avtomobilov in z nižjimi cenami pritegnilo višjo stopnjo povpraševanja.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon in Tesla so med najbolj inovativnimi podjetji na svetu ter so v zadnjem desetletju krepko premagovali svoje primerljive indekse. Ta podjetja so Martini Krpani delniških trgov, saj s svojimi finančnimi in nefinančnimi razkritji premikajo delniške indekse. Pred njimi je zdaj zahtevno makroekonomsko okolje in priložnost, da ohranijo svoj naziv.