Droni niso tako blizu, kot se morebiti zdi

Dostavljanje z droni, predvsem v tako imenovanem zadnjem kilometru (od lokalnega logističnega vozlišča do naročnika), je področje, ki ga pazljivo opazujejo – in tudi razvijajo – vsi logisti, ki se ukvarjajo z dostavo manjših pošiljk za individualne naročnike.

Novic o tem, kaj droni zmorejo, je veliko, v prakso uvedenih in delujočih rešitev pa v resnici zelo malo. »Amazon ponekod že dostavlja do 2,5 kilograma težke pakete, drone preizkušajo mnogi ponudniki. Še najbližje rednim dostavam so na Irskem v mestu Galway, kjer dron dostavi tovor tako, da ga spusti z jeklenico in ga odloži,« je povedal Kristijan Perčič, direktor inovacij pri Pošti Slovenije.