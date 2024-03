Druga jedrska elektrarna v pospešen postopek

V nadaljevanju preberite:

V Gen energiji, ki je polovična lastnica Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in za zdaj investitorica v drugo jedrsko elektrarno (Jek 2), napovedujejo, da bodo vsi podatki o projektu znani do referenduma. Aprila bo ožji del skupine, ki jo vodi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, vložil dokumentacijo za začetek priprave državnega prostorskega načrta. Čaka pa še več opravil in interne ekonomske analize mogočih različic projekta.

V skupini za usklajevanje projekta Jek 2 so tudi predstavniki ministrstev za okolje, podnebje in energijo ter za naravne vire in prostor, kjer pripravljajo državne prostorske načrte (DPN), pa tudi uprava za jedrsko varnost.