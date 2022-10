Družbeno odgovorni delodajalci odlično upravljajo tveganja

Ekvilib Inšitut je konec septembra podelil certifikate še 63 družbeno odgovornim delodajalcem. Skupaj je pristopni certifikat doslej prejelo 122 delodajalcev, naprednega pa sedem.

V zadnjih treh letih je Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji, GZS, Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), v postopek pridobivanja certifikata Družbeno odgovorni delodajalec (DOD) vključil 200 podjetij in organizacij. Triletni projekt, ki se je zaključil septembra, je sofinanciral Evropski socialni sklad.

In komu je namenjen certifikat DOD? Podjetjem in organizacijam z najmanj petimi zaposlenimi. Preko širokega nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja, nediskriminacije ter etičnega vodenja, še navajajo v Ekvilib Inštitutu. Tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po besedah Katje Rihar Bajuk, generalne direktorice direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, podpirajo takšne projekte. Slednji namreč glede na rezultate in število pridobljenih certifikatov v treh letih izvajanja predstavljajo pomembne temelje družbene odgovornosti, ki jih lahko dosegamo z močnimi ozaveščevalnimi kampanjami.

Vodja projekta Ekvilib Inštituta, ki organizacijam podeljuje omenjeni certifikat, Gašper Zakrajšek, pa je na podelitvi med drugim poudaril, da profil družbeno odgovornega delodajalca v Sloveniji beleži visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu in urejeno organizacijsko kulturo ter spodbudno klimo. »Pri njem zaposleni lahko usklajujejo zasebno in poklicno življenje v vseh življenjskih obdobjih. Nudi varno in zdravju prijazno delovno okolje, skrbi za delovno vnemo in produktivnost tudi tako, da različnim skupinam zaposlenih nudi enake priložnosti za napredovanje. Zaposleni pri takem delodajalcu lahko izkoriščajo celotni potencial, kar vodi tudi v bolj konkurenčno podjetniško okolje,« je še nanizal.

Dobro seznanjeni s konceptom

Odlično upravljanje tveganj, konkurenčnost, etičnost, socialna pravičnost, enake možnosti, lažje pridobivanje odličnih kadrov je le nekaj izmed značilnosti tipičnega družbeno odgovornega delodajalca. Rezultati raziskav v poslovni javnosti, ki so jo v času trajanja projekta partnerji izvedli trikrat, so po besedah Andreje Sever iz GZS pokazali, da je večina vprašanih v podjetjih dobro seznanjenih s konceptom družbene odgovornosti, pri čemer odstotek bistveno raste, iz prvotnih 48 na 60 odstotkov v zadnjem letu raziskave. »V letu 2020 je en odstotek vprašanih odgovorilo, da pojma družbene odgovornosti sploh ne pozna, v letu 2021 in 2022 se za ta odgovor ni opredelil nihče od vprašanih. Tako lahko opazimo vedno večje poznavanje pojma družbene odgovornosti skozi leta. In ta rezultat je izjemno spodbuden.«

INFOGRAFIKA Delo

In kaj so najpogosteje izvajane aktivnosti v organizacijah? To so ukrepi s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, saj jih izvaja kar 92 odstotkov vprašanih delodajalcev, sodelujočih v raziskavi, ter izobraževanja za karierni napredek (88 odstotkov). V zadnjem letu 32 odstotkov sodelujočih organizacij izvaja kar vseh deset ukrepov s področja družbene odgovornosti, vsaj osem ukrepov ali več izvaja kar 66 odstotkov vprašanih.

Po ocenah Lidije Jerkič, predsednice ZSSS, so bili v projektu kot partner dober vir informacij z vsakodnevnim stikom, ki ga imajo s svojo bazo v podjetjih na terenu. »Torej kaj se v podjetjih že dogaja na področjih promocije zdravja, medgeneracijskega sodelovanja.« V raziskavi, ki so jo partnerji opravili med zaposlenimi v podjetjih, ki so že pridobila certifikat DOD, so po njeni oceni zanimivi analizirani kvalitativni odgovori, ki pričajo, da so zaposleni kot ključne koristi za podjetje pri uvajanju certifikata DOD najpogosteje izpostavili izboljšane pogoje dela, boljše odnose v kolektivu in dobro medsebojno komunikacijo, medgeneracijsko sodelovanje ter ravnovesje med delom in družino.