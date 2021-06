Družina Svetlik se umika iz organov lastnika Hidrie

Urška in Edvard Svetlik sta odstopila iz upravnega odbora H&R, to je podjetja, ki je večinski lastnik Holdinga Hidria, smo izvedeli. To pomeni, da se družina Svetlik umika iz upravljalskih struktur Hidrie in ostaja zgolj manjšinski lastnik.





Lani avgusta se je iztekla prevzemna ponudba za delnice družbe H&R, ki je krovna družba sistema Hidria. Hidria je dobavitelj avtomobilskih sestavnih delov s proizvodnimi lokacijami v Sloveniji in tujini. Menedžer Iztok Seljak, menedžer Dušan Lapajne, družina Rejc in podjetnik Alex Luckmann so lastništvo v družbi povečali na 52,93 odstotka in postali večinski lastniki. Družina Svetlik pa je ostala manjšinski lastnik, skladno z manjšinskim lastništvom se je začel njihov postopni umik iz upravljalskih organov hčerinskih družb. Kot smo poročali, je pred nekaj tedni prišlo do normalizacije odnosov med Hdrio in Kolektorjem, saj sta vodstvi obeh podjetij na srečanju postavili temelje za poslovno sodelovanje. »Na srečanju sta vodstvi koncerna Kolektor in korporacije Hidria predstavili svoje ključne strateške razvojne usmeritve za svoj uspešni razvoj in rast v prihodnjih letih. Pri tem ugotavljata, da med podjetjema obstajajo pomembne sinergije, ki jih je v dobro širšega okolja modro izkoristiti tako na človeškem, intelektualnem kot tudi socialnem področju,« so navedli.

