E-vinjete bodo uvedli Slovaki

Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevka za revizijo odločitve o oddaji javnega naročila za e-vinjete, ki sta ju vložila Marand in Iskratel . Dars je za vzpostavitev sistema elektronskih vinjet izbral slovaško družbo Skytoll. To pomeni, da bodo projekt izvedli Slovaki.Dars je konec januarja odločil, da bo sistem elektronske vinjete v Sloveniji vzpostavil Skytoll, ki je na razpisu oddal 15,7 milijona evrov vredno ponudbo. Uvedba elektronske vinjete je predvidena s 1. decembrom, kar pomeni, da se poslavljajo vinjete, ki smo jih lepili na vetrobransko steklo.Na razpis so se prijavili trije ponudniki, poleg Skytolla še Iskratel v partnerstvu z madžarskima ARH Informatics in Dataking Informatika ter konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch.