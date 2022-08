ECB v zagati išče pravo mero za septembrsko ukrepanje

V nadaljevanju preberite:

Jutri bodo objavljeni najnovejši podatki o višini inflacije pri nas in v evrskem območju. Julija je letna rast cen pri nas dosegla 11, v evrodeželi pa povprečno blizu devet odstotkov. Ob zgodovinsko visoki inflaciji so pogledi uprti v Evropsko centralno banko, ki bo zasedala že v kratkem, 8. septembra. Zadnje dni prihaja kar nekaj signalov, da lahko takrat pričakujemo precej visok, »jastrebovski« dvig obrestnih mer in s tem novo, še večjo podražitev denarja in posojil.

Kakšna pričakovanja imajo glede avgustovske inflacije na GZS? V kakšni zagati se je znašla ECB in kakšni bodo motivi njenega ukrepanja? Zakaj mora Slovenija ostati prevodna in fleksibilna?