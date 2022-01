EIB in SID banka s stotimi milijoni posojil v podporo občinam

Evropska investicijska banka (EIB) bo zagotovila SID banki 50 milijonov evrov za ugodna posojila, namenjena financiranju manjših projektov v slovenskih občinah, SID banka pa bo k temu dodala še 50 milijonov lastnih sredstev. Skupaj lahko torej občine računajo na sto milijonov evrov ugodnih posojil, namenjenih za manjše infrastrukturne projekte in naložbe za povečanje energetske učinkovitosti in zaščito okolja, so sporočili iz obeh bank.

Po besedah dolgoletnega predsednika uprave SID banke Sibila Svilana bodo sredstva razpoložljiva prek poslovnih bank s posredovanjem SID banke ali pa neposredno prek SID banke. Uporabniki bodo deležni ugodnosti, ki jih prinašajo sredstva in posojila EIB (dolga doba odplačevanja, širok nabor priložnosti in metod za uporabo posojil, ugodna cena, stalna razpoložljivost itd.)

Podpredsednica EIB Lilyana Pavlova pa je pri tem prepričana, da bo njihovo financiranje izboljšalo kakovost življenja, energetsko učinkovitost in zaščito okolja v lokalnih skupnostih po Sloveniji. Občine bodo lahko investirale v zmanjšanje porabe energije, energetskih odpadkov in ogljičnega odtisa.