Električni kombi za kratkoročni najem

Podjetje Avantcar že dolgo poznamo po izposoji avtomobilov, tudi njihovi enoti za kratkoročni najem oziroma souporabo električnih avtomobilov Avant2Go. Zdaj so v floto, ki obsega različne avtomobilske modele, prvič vključili še električne dostavnike. Njihovi električni avtomobili so na posodo deset let, skupno so prevozili 15 milijonov kilometrov. Pred kratkim se je skupini 500 električnih avtomobilov, med katerimi so električni smart (dvo- in štirisedežni), renault zoe in twingo, BMW i3, volkswagen e-golf, peugeot e-208 in fiat 500e, pridružil še model peugeot e-expert, električni dostavnik.