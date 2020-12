Epidemija v tretjem četrtletju manj vplivala na opravljene delovne ure

Pozitivni vpliv manjšega števila praznikov

Največje znižanje v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih

Ljubljana - Epidemija covida-19 je v letošnjem tretjem četrtletju občutno manj vplivala na opravljene delovne ure kot v drugem četrtletju, predvsem zaradi manjšega števila napotitev zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo. Zaradi omejitev, povezanih z ukrepi za ustavitev pandemije, je bilo v tretjem četrtletju letos opravljenih za 0,1 odstotka manj delovnih ur kot v enakem obdobju lani, pa čeprav je posamezna zaposlena oseba opravila v tem obdobju v povprečju za 2,7 odstotka več delovnih ur kot v istem lanskem obdobju.Kot so sporočili iz statističnega urada, so v Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo in/ali nadomestilo plače v breme (iz sredstev) delodajalca, v letošnjem tretjem četrtletju opravile 283,8 milijona delovnih ur, kar je za 0,1 odstotka manj kot v istem lanskem četrtletju. Odstotni delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami je v tem obdobju znašal 73,7 odstotka.Pozitivno je na stopnjo rasti skupnega števila opravljenih delovnih ur v letošnjem tretjem četrtletju (v primerjavi z istim obdobjem v 2019) vplivalo večje število delovnih dni zaradi manjšega števila praznikov, negativno pa manjše število zaposlenih oseb in ukrepi, ki so bili sprejeti v zvezi z epidemijo covida-19, kot so napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo in subvencija za delo s skrajšanim delovnim časom. Tako so zaposleni v tretjem četrtletju 2020 opravili na mesec povprečno 123 delovnih ur ali za 2,7 odstotka več kot v istem obdobju 2019.Kot še navaja statistični urad, so povprečno največ delovnih ur na mesec, in sicer 129, opravili zaposleni v gradbeništvu, poleg tega pa še v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (in sicer za 10,7 odstotka). Delovno najmanj obremenjene glede na število opravljenih delovnih ur, pa so bile v tem četrtletju osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje, saj so v povprečju opravile 107 delovnih ur na mesec ali 16 delovnih ur na mesec manj od slovenskega povprečja.Najizraziteje se je skupno število opravljenih delovnih ur v tretjem četrtletju letos glede na isto obdobje lani znižalo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 13,6 odstotka), katerim je sledila dejavnost gostinstvo (za 10,5 odstotka). V obeh je bilo zmanjšanje skupnega števila opravljenih delovnih ur predvsem posledica manjšega števila zaposlenih oseb in omejitev, povezanih z omenjenimi ukrepi za ustavitev epidemije covida-19, še navajajo na statističnem uradu.Skupno število opravljenih delovnih ur pa se je v tem obdobju glede na isto obdobje prejšnjega leta najbolj zvišalo v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 11,2 odstotka), in sicer predvsem zaradi večjega obsega opravljenega nadurnega dela.