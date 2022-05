Exxon Mobil še stavi na klasiko

V nadaljevanju preberite:

Exxon Mobil je največje svetovno integrirano naftno in plinsko podjetje. Ukvarja se z raziskovanjem, proizvodnjo in rafiniranjem. Vodilni so tudi pri rezervah nafte in plina. So eni od redkih v sektorju energije, ki so imeli vse do leta 2020 pozitiven prosti denarni tok. To leto je bilo zanje rekordno slabo zaradi zaprtij gospodarstev po svetu, kot posledica ukrepov proti covidu-19. V letu 2021 se je slika obrnila in dosegli so najboljše rezultate v svoji zgodovini.