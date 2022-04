Fotovoltaika daje v prestavo višje

V nadaljevanju preberite:

»Odnos Slovencev do obnovljivih virov energije (OVE) je pozitiven. Med vsemi OVE je z vidika sprejemljivosti v javnosti prav fotovoltaika najmanj problematičen obnovljivi vir, saj ima najmanj negativnega vpliva na okolje,« pojasni Primož Tručl, direktor podjetja Moja elektrarna, ki se ukvarja z oddajanjem sončnih modulov v zakup kot obliko vlaganja presežnih finančnih sredstev, in predsednik Slovenskega fotovoltaičnega združenja.

Električna samopreskrba je vse bolj priljubljena, saj se naložba v sončno elektrarno investitorju navadno povrne prej kot v desetletju, ob pričakovani življenjski dobi, ki je do 30 let, in rastočih cenah elektrike pa bo doba povrnitve vse bolj donosne naložbe še bistveno krajša.