Furs omogočil podaljšanje oddaje letnih poročil

Finančna uprava potrjuje, da je rok za oddajo davčnih obračunov podaljšan do 30. aprila, in sicer na podlagi v petek sprejetih sprememb zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. S tem se je končala negotovost zavezancev, ker bodo v petek sprejeta določila objavljena in s tem tudi formalno veljavna šele po praznikih.Spremembe zakona so bile v petek sprejete v državnem zboru , vendar pa bodo začele veljati šele prihodnji teden , ker se mora pred tem izteči rok za morebitno vložitev odložilnega veta državnega sveta.»Čeprav omenjeni zakon tik pred koncem marca še vedno ni objavljen v Uradnem listu, smo na finančni upravi kljub temu v sistemu eDavki že prestavili rok za oddajo omenjenih obračunov na 30. 4. 2021. To pomeni, da lahko zavezanci obračuna davka od dohodka pravnih oseb in dohodka iz dejavnosti oddajo do konca aprila 2021,« sporočajo s finančne uprave, ki jo kot vršilec dolžnosti direktorja vodiObičajni rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil zavezancev se sicer izteče konec marca, za zavezance, ki imajo poslovno leto drugačno od koledarskega, pa tri mesece po zaključku poslovnega leta.S podaljšanjem roka se zamaknejo tudi roki za plačilo letnih poračunov davkov. To pomeni, da bodo podjetja, ki bodo davčni obračun oddala zadnji dan podaljšanega roka, razliko lahko plačala konec maja, in ne konec aprila. Seveda pa se s podaljšanjem oddaje zamaknejo tudi vračila preveč plačanih akontacij. Veliko podjetij je že lani zaradi epidemije prosilo za zmanjšanje akontacij, vseeno pa je pričakovati, da bo vračil letos več kot običajno. Posledično bodo tudi proračunski prilivi manjši kot običajno, vračil pa bo več.Spremembe zakona tudi omogočajo, da zavezanci, podobno kot lani, lahko zahtevajo spremembo mesečne akontacije davka že z oceno davčne osnove za tekoče leto in podatki, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.