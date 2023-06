Gen energija bo prevzela ves vpliv v Gen-I

GEN energija in Elektro Ljubljana sta s poravnavo dosegli dogovor, da bo Gen energija prevzela četrtinski delež v Gen-EL. Poravnava pa je vredna 17,8 milijona evrov. To pomeni, da bo Gen energija prevzela celoten vpliv v trgovcu z energenti Gen-I.

»Družbi Elektro Ljubljana in GEN energija sta sklenili poravnavo, s katero sporazumno in v obojestransko korist razrešujeta vsa odprta sporna medsebojna razmerja, vezana na poslovni delež družbe Elektro Ljubljana v družbi Gen-EL,« so sporočili iz ljubljanskega elektrodistributerja.

Sporazumna poravnava bo osnova za vpis družbe GEN energija kot imetnika dosedanjega 25-odstotnega deleža Elektra Ljubljana na deležu v družbi Gen-EL, so dodali: »Družbi sta se s poravnavo zavezali, da bosta z umikom zaključili vse odprte sodne postopke, vezane na navedeni poslovni delež v družbi Gen-EL. Dosežen je bil dogovor za poravnavo pri vrednosti 17,8 milijona evrov. S poravnavo v obojestransko korist se družbi še izdatneje osredotočata k njunemu temeljnemu poslanstvu in osnovnim dejavnostim kot gradnikoma uspešne izvedbe zelenega prehoda slovenskega elektroenergetskega sistema.«

Andrej Ribič, tedanji prvi človek Elektra Ljubljana, ni želel prodati deleža v Gen-EL za 12 milijonov evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ozadja

Spomnimo, leta 2021 se je v času prejšnje vlade vnel boj za nadzor nad družbo Gen-I, ki jo je tedaj vodil sedanji premier Robert Golob. Pot do vpliva v Gen-I pa je vodila prek Elektra Ljubljana, kjer je bil predsednik uprave Andrej Ribič. Ko se je Golob podal na politično pot, je bil Ribič pomemben človek v predvolilni kampanji Gibanja Svobode, zdaj pa je član uprave Darsa.

Elektro Ljubljana je namreč četrtinski lastnik podjetja Gen-EL, ki je polovični lastnik Gen-I. V Slovenskem državnem holdingu so takrat pritiskali na Ribiča, da družbi Gen energija ta delež proda. Gen energija je prav tako četrtinska lastnica Gen-EL, preostali polovični delež pa ima Gen-I.

Gen energija je namreč izkoristila pravico, da odkupi poslovni delež Elektra Ljubljana v Gen-EL (tako imenovana call-opcija) ter distributerju tudi nakazala 12 milijonov evrov. Na to je Elektro vložil pritožbo in denar vrnil plačniku. V Elektru so namreč na podlagi pravnega mnenja ocenili, da pogoji za uveljavitev nakupne opcije niso izpolnjeni. Ob tem je bil Ribič prepričan, da je 12-milijonska kupnina prenizka.

V sodnem postopku je ljubljansko višje sodišče ugotovilo, da pogoji za uveljavljanje predkupne pravice niso bili izpolnjeni in je delež v Gen-EL vrnilo Elektru Ljubljana.