GIC Gradnjam in Zornu odobritev AVK za prevzem Hranilnice Lon

AVK je v sredo izdala odločbo, da je koncentracija pridobitve kontrole podjetja GIC Gradnje in Otmarja Zorna nad Hranilnico Lon skladna s pravili konkurence. Medtem je stečajna pisarna v Švici preklicala dražbo za približno četrtinski delež, ki ga ima v Lonu Kylin Prime Group v stečaju, in napovedala, da namerava prevzemno ponudbo sprejeti.

Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) koncentraciji ne nasprotuje, je razvidno iz včerajšnje objave na spletni strani AVK. Koncentracija je bila priglašena 9. avgusta, dan preden so Zorn ter družbi Zorn Plus in GIC Gradnje objavili prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic Hranilnice Lon, zmanjšano za delnice, ki so jih ob objavi že imeli v lasti.

Ponudba se nanaša na vseh 224.125 delnic Hranilnice Lon (pri čemer je 224.026 delnic izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, razliko pa predstavljajo delne pravice, ki še niso bile oblikovane v 99 celih delnic), zmanjšano za 92.532 delnic, velja do 8. oktobra. Za delnico ponujajo 75 evrov, prag uspešnosti ni določen.

Pred objavo prevzemne namere sredi julija je imel Zorn 21,03-odstotni delež, GIC Gradnje pa 20,28-odstotnega. Med večjimi delničarji sta s skupaj 9,8-odstotnim deležem še finančna družba AG in njena hčerinska družba Eta Kamnik.

Približno četrtinski delež ima sklad Kylin Prime Group, katerega ustanovitelj in vodja je kitajski poslovnež Dai Kai, a mu glasovalne pravice v Lonu zaradi ugotovitev Banke Slovenije in Agencije za trg vrednostnih papirjev o kršitvi prevzemne zakonodaje oziroma usklajenem delovanju mirujejo od pomladi leta 2019.

Kitajski vlagatelj brez dovoljenja

Kitajski lastnik ni dobil dovoljenja centralne banke za kvalificiran delež v Lonu, ker ni pojasnil izvora premoženja, s katerim je želel pridobiti večinsko lastništvo. Kupec njegovega deleža bo prav tako potreboval dovoljenje Banke Slovenije za kvalificiran delež.

Sklad je od maja lani v stečaju, v tem postopku je naprodaj njegov 24,96-odstotni delež v Lonu. Ker je stečajna pisarna v Švici v prevzemni ponudbi prejela ponudbo v višini nekoliko manj kot 4,2 milijona evrov oziroma 75 evrov na delnico za nakup 55.939 delnic Hranilnice Lon, je preklicala dražbo, predvideno za včeraj.

»Stečajna pisarna namerava sprejeti prevzemno ponudbo. Upnikom in zainteresiranim tretjim osebam pa se omogoča, da predložijo višjo ponudbo za celoten paket,« so navedli. Morebitne ponudbe je treba poslati najpozneje do 13. septembra do 17. ure, je razvidno iz objave na spletni strani Hranilnice Lon.

Ureditev lastništva Hranilnice Lon

Hranilnica Lon je ena od treh hranilnic in ena manjših institucij, ki se ukvarjajo z izposojanjem denarja in zbiranjem depozitov. Zaradi neurejene lastniške strukture je bila pod drobnogledom Banke Slovenije. Neuradno se je za Lon omenjalo več scenarijev, eden je bil strateški partner, denimo večja banka. Ker bo prevzemna ponudba v vsakem primeru uspešna in bosta imela prevzemnika večinski delež, bosta tako prevzela funkcijo strateškega partnerja za Lon.

G. R., STA