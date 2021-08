Gradbeništvo je z začetkom poletja dobilo nov pospešek

Gradbeništvo je junija dobilo nov pospešek, vrednost v omenjenem mesecu opravljenih gradbenih del je bila za 4,8 odstotka višja kot v maju. Zvišale so se predvsem vrednosti opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 11,9 odstotka), vrednost specializiranih gradbenih del je bila tokrat rahlo nižja, in sicer za 0,6 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).



Junija je bila sicer vrednost opravljenih gradbenih del višja tudi na letni ravni, in sicer za 8,3 odstotka. Tudi tu se je izrazito, za kar tretjino povečala vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih.



Ne glede na ugodne junijske podatke pa je bila vrednost gradbenih del, opravljenih v prvi polovici leta 2021, še vedno nižja kot v istem obdobju lani, in sicer za 2,9 odstotka, še kažejo podatki Sursa.

