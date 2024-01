Gregor Kosi: Večina ne zasleduje svojih ciljev, ampak cilje drugih

Gregor Kosi se je v zgodovino slovenskega podjetništva zapisal kot eden najmlajših menedžerjev, a z najdaljšo dobo vodenja Lidla Slovenija. Kot generalni direktor tega podjetja se je ponašal z vodenjem dva tisoč zaposlenih in 500 milijoni evrov prometa, zdaj pa se svetu predstavlja z novo karierno potjo, z zasebnim podjetjem Great Leadership Solutions.

Pred leti smo Gregorja Kosija opisovali kot človeka, ki z vse uspešnejšim poslovanjem in odličnimi projekti na področju inovativnosti in družbene odgovornosti dokazuje vodstvene sposobnosti. Kako prerojen človek je zdaj, ko se je rešil okovov velike korporacije, ali kako motiviran je, ko je začel svojo lastno poslovno zgodbo, smo slišali v podkastu Supermoč.

Gregor Kosi je eden tistih sposobnih mladih Slovencev, za katere se upravičeno bojimo, da bodo nekega dne pospravili kovčke in odšli v tujino. Je izjemen talent, spreten vodja in človek, ki je Slovencem pomagal spremeniti pogled na nakupovanje in se s tem pokazal kot sodobni lider. Ko pripoveduje o vodenju podjetja, o vrednotah, življenju, medosebnih odnosih, o poti in ciljih, ni čudno, da sta njegovi najljubši knjigi Meditacije Marka Avrelija in Prerok Kahlila Gibrana, kot mimogrede omeni.

Gregor Kosi v Delovem studiu FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Kot uspešen menedžer meni, da dober lider opredeljuje smer in svojim zaposlenim pomaga v tej smeri tudi hoditi in da je vsaka napaka le nova izkušnja in nauk, ki nam bo v prihodnosti pomagal doseči cilj.

Gregor Kosi, univerzitetni diplomirani pravnik, ki je po zaključku študija na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani in Pravni fakulteti v Mariboru pet let delal kot svetovalec v javni upravi, nato pa ga je pot zanesla v korporativni svet, je prepričan, da se uspeh začne v osnovni celici družbe, v družini: »Kdor nima urejenih zasebnih odnosov v družini, s partnerjem, otroki, je bodisi neuspešen v poslu bodisi posel izkorišča kot nadomestek družine, kar lahko v najslabšem primeru pomeni celo zlorabo podjetja in zaposlenih zaradi lastnih frustracij. Če ima menedžer urejene odnose doma, bo popolnoma drugačen tudi v podjetju, ki bo delovalo bolje, bolj blagodejno in bo učinkovito za vse.«

Gost podkasta Supermoč je med drugim dejal, da se njegova supermoč skriva predvsem v iskanju pravih vprašanj, ki mu kot taka podajajo prave odgovore, prave rešitve.