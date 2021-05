Gregor Schoss novi direktor SIQ

Igor Likar je SIQ vodil 30 let. FOTO: Jože Suhadolnilk/Delo

Dosedanjega direktorja Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana)je z današnjim dnem na tem mestu po 30 letih nasledil, ki je od leta 2009 uspešno vodil največje področje znotraj SIQ – Varnost in elektromagnetika.Novi direktor, kot so zapisali v sporočilu za javnost, želi s sodelavci nadgraditi dosedanje usmeritve, strategijo in vizijo. Z investicijami v novo opremo, prostore ter s širitvijo obsega preskušanj in uvajanjem novih storitev na področjih avtomobilske industrije, medicine in informacijskih tehnologij želi utrditi pozicijo SIQ kot svetovno znanega in priznanega instituta, kar bo močno prispevalo k uspešnosti in ugledu slovenskega gospodarstva. SIQ s svojimi storitvami podpira 43 odstotkov vsega prometa slovenskih gospodarskih družb. »Ker so zaposleni njegov največji kapital, želi institut postati in ostati prva izbira za najbolj perspektivne in talentirane strokovne kadre. SIQ bo še naprej stremel k strokovnosti, transparentnosti in neodvisnosti.«SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področij preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. Kot so še zapisali, s široko in celovito ponudbo podpirajo večinski del slovenskega gospodarstva, čeprav je več kot polovica prihodkov povezana z izvozom na globalni trg. Mednarodno veljavnost in strokovni nivo dela instituta potrjujejo številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih.