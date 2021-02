Hisense Gorenje ne bo več delal za Pečečnika

Konec sporazumen

V Velenju nova tovarna televizorjev

Družba Hisense Gorenje je zaprla proizvodni obrat v Bistrici ob Sotli, v katerem je od leta 1982 potekala predvsem proizvodnja mehanskih komponent. Edini kupec, Interblock, ki se ukvarja s proizvodnjo igralniških aparatov, jim je namreč sporočil, da od januarja dalje ne namerava več podaljšati sodelovanja, so danes za STA povedali v Hisensu Gorenje. Covid-19 je zelo prizadel proizvodnjo naprav za igre na srečo, kot tudi samo prirejanje iger na srečo.Skupina Hisense Europe se tudi v svoji strategiji osredotoča na temeljno dejavnost, to je proizvodnjo gospodinjskih in televizijskih aparatov, so navedli v družbi. Vsem 29 zaposlenim pa so ponudili, da lahko, če tako želijo, nadaljujejo delo v Gorenju, in tistim, ki so se za to odločili, so omogočili delo v obratu v Rogatcu, kjer prav tako poteka proizvodnja mehanskih komponent. Tistim, ki so želeli oditi, pa so v skladu z zakonodajo izplačali odpravnino.»S poslovnim partnerjem smo sodelovanje zaključili korektno, odkupili so celotno zalogo materiala, nedokončanih ter gotovih izdelkov. Odpeljali so tudi vsa orodja in opremo, ki je bila njihova last. Objekt bomo postavili v stanje hladne rezerve, smo pa zainteresirani tudi za prodajo,« so še dejali v Hisensu Gorenje. Obrat v Bistrici ob Sotli je nastal leta 1982 v prostorih tamkajšnje stare šole, nato pa je država Gorenju ponudila objekt v Hrastju, kamor so se preselili leta 1986. V bistriškem proizvodnem obratu je dolga leta potekala proizvodnja mehanskih komponent Gorenjevih proizvodov, v zadnjih letih pa so proizvajali le še vrata za hladilno-zamrzovalne aparate.V najboljših časih je obrat v Bistrici ob Sotli zaposloval okoli sto delavcev, a so zdaj, ko se podjetnik Joc Pečečnik oziroma njegovo podjetje za proizvodnjo igralniških aparatov ni odločilo za podaljšanje sodelovanja, po 39 letih stroje ugasnili.Odkar je v Velenju lastnik Hisense, so izvedli več prodaj premoženja, ki ne sodi v osnovno dejavnost. Tako so, denimo, Švedom prodali Gorenje Tiki Je pa Hisense Gorenje uspešen na drugih področjih. Kot smo poročali v začetku januarja, so zagnali proizvodnjo televizij. V tovarni Hisense Europe Electronic že dela več kot 500 sodelavcev. Hisense še vedno zaposluje tudi v tovarnah gospodinjskih aparatov.