Hitro do unovčenja zapadle terjatve

Zavarovanje plačil pri sklepanju gospodarskih pogodb je še vedno prej izjema kot pravilo. Večje družbe terjatve do svojih kupcev navadno zavarujejo pri zavarovalnici, medtem ko mala in srednje velika podjetja tega področja večinoma nimajo urejenega. Pri poslovanju so izpostavljena tveganju neplačila od svojih naročnikov.

Zlasti za mikro in majhne poslovne subjekte sklenitev in administracija police za zavarovanje terjatev pri zavarovalnici pogosto ne predstavlja praktične rešitve. Vendar obstaja enostavna alternativa – to je uporaba izvršnic za zavarovanje plačil.