Hrvaška butična pekarna z veliko širitvijo na domačem in ameriškem trgu

Hrvaška pekarna Boogie Bakery, ki je med Zagrebčani dobro znana že dlje časa, od letos žanje uspehe tudi v ZDA. Letalska družba Delta Airlines njene pekovske izdelke že ponuja na nekaterih svojih letih in želi sodelovanje še razširiti, na Hrvaškem pa začenja sodelovati s trgovsko verigo Konzum, so poročali hrvaški mediji.

Ameriška letalska družba Delta Airlines leti na več sto destinacij po svetu in opravi približno 5000 letov na dan. S podjetjem Boogie Bakery sodeluje od začetka leta ter ponuja njegove pekovske izdelke na letih med Hrvaško in ZDA.

Zdaj je Delta Airlines zaradi dobrih rezultatov predlagala, da Boogiejeve pekovske izdelke vključi na vse svoje lete po svetu, je minuli teden pisal hrvaški kulinarični portal Kult Plave Kamenice.

Na Hrvaškem je podjetje medtem začelo pilotno sodelovanje s Konzumom, v okviru katerega ta hrvaški trgovec v svojo ponudbo prvič uvaja celoten program njegovega kruha. Sodelovanje je začelo v eni od Konzumovih trgovin v Zagrebu, kmalu pa pričakujejo širitev na dodatnih 30 lokacij po državi, je poročal hrvaški Poslovni dnevnik.

Boogie Bakery je nastal kot Pekarnica Kroštula, ki sta jo leta 1991 ustanovila Ante in Snježana Vulin. Sprva je deloval kot pekarna kruha za veleprodajo v lokalnem okolju, nato pa so se leta 2001 razširili v maloprodajo z odprtjem prve pekarne v Zadru. Leta 2013 je vajeti prevzel sin Karlo Vulin, do leta 2018 pa se je podjetje preusmerilo izključno v proizvodnjo izdelkov iz kislega testa.

Pekarna se je v Boogie Bakery razvila leta 2020, tri leta pozneje pa je v Zagrebu odprla tudi svojo prvo butično pekarno in bistro BoogieLab. Hkrati so se začeli širiti v ZDA. Lani so v Zagrebu, kjer imajo dva proizvodna obrata, odprli še en bistro, začeli pa so razvijati tudi proizvodni obrat v New Yorku.

V ZDA po pisanju Kulta Plave Kamenice vsak mesec izvozijo več kot 70.000 zamrznjenih kruhov in peciv iz kislega testa. Svoje izdelke prodajajo na več kot 150 lokacijah po ZDA, večinoma v New Yorku, pa tudi po Evropi. Izdelke v ZDA trenutno prevažajo po morju iz Hrvaške.