Hrvaška pospešeno gradi železnico in ceste do Reke

Vodstvo Luke Reka in predstavniki hrvaške države so minule dni napovedali hitrejši razvoj reškega pristanišča, ki naj bi s kontejnerji čez nekaj let prehitelo Luko Koper. Med pogoji, ki jih bodo morali izpolniti, bo tudi bistveno boljša železniška povezava med Reko in Zagrebom oziroma Madžarsko.

Kdaj naj bi začei graditi progo in koliko sredstev za to namenjajo Hrvati? Kako dolga bo proga in kaj to dejansko pomeni za Luko Koper?