Indeks SBITOP na poti proti 1500 točkam

Na domačem trgu prevladuje pozitivno razpoloženje, predvsem zaradi v povprečju atraktivnih vrednotenj delnic na trgu in stabilnega poslovanja podjetij. Ta trend se krepi v luči pričakovanj glede znižanja obrestnih mer v prvi polovici leta. Posledica je, da letošnji obseg trgovanja opazno narašča.

Medtem ko je domači »duo veličastnih« novomeška Krka in banka NLB že poročal o odličnem poslovanju za lansko leto, čemur so skladno sledile rasti njihovih delnic (12,7- oziroma 20,6-odstotna rast tečaja v letošnjem letu), so prejšnji teden informacije o lanskoletnem poslovanju objavile še Skupina Triglav, Zavarovalna skupina Sava (Sava Re) ter Cinkarna Celje. Pričakovanja je predvsem presegla Sava Re, pri kateri je knjigovodska vrednost delnice konec lanskega leta dosegla 37,79 evra, kar pri skupnem kapitalu 585,7 milijona evrov za leto 2023 pomeni 10,2-odstotno letno rast. Trenutna cena delnice pa je 31,1 evra.

Dober rezultat, dražja delnica

Po objavi poslovnih rezultatov so delnice doživele petodstotni poskok v ceni. Kljub temu analize kažejo, da delnice, ob upoštevanju trenutnega in napovedanega poslovanja podjetja in primerjav z industrijskimi vrednotenji, še naprej ostajajo atraktivne. Dividendna politika podjetja, ki določa izplačilo dividend v višini od 35 do 45 odstotkov neto dobička prejšnjega leta, ostaja konstantna. Z dobičkom v višini 64,7 milijona evrov v letu 2023 to implicira napovedano izplačilo dividend za tekoče leto v območju od 1,5 do 1,9 evra za delnico.

INFOGRAFIKA: Delo

Poslovanje se je v 2023 povečalo za 14,4 odstotka na 910,1 milijona evrov, z rastjo kosmatih premij v premoženjskih in življenjskih zavarovanjih, deloma zaradi višjih cen in deloma zaradi uspešne prodaje novih polic. Kosmate premije so narasle za 14,3 odstotka na 884,6 milijona evrov. Kljub večjim škodam zaradi poletnih ujm, ki so znižale rezultat pred pozavarovanjem, je pozavarovalna zaščita pomagala izboljšati zavarovalni rezultat. Zavarovalni prihodki so se povečali za 88,6 milijona evrov, predvsem zaradi rasti pri premoženjskih zavarovanjih. Stroški poslovanja so narasli zaradi večje prodaje in inflacije. Odhodki od nedobičkonosnih pogodb so se zmanjšali. Rezultat iz naložbenja je bil višji za 21,4 milijona evrov, z 2,1-odstotno donosnostjo portfelja, predvsem zaradi višjih obrestnih prihodkov in pozitivne spremembe vrednosti naložb.

Dobiček kljub visokim škodam

V prejšnjem tednu je o poslovnem izidu informacijo podala še Skupina Triglav, ki je v 2023 povečala obseg poslovanja za 12 odstotkov na 1,78 milijarde evrov in ustvarila 21,1 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo, kar je skladno z napovedmi. To je bilo doseženo kljub enkratnim dogodkom, kot so regulirane cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in visoke množične škode, pri čemer je pozavarovalna zaščita omejila negativni vpliv.

Inflacija je povečala stroške in škode, kombinirani količnik pa se je povečal na 101,6 odstotka. Kljub temu je Skupina ohranila visoko bonitetno oceno A. Za leto 2024 pričakuje normalizacijo poslovanja, z načrtovanim obsegom poslovanja okoli 1,6 milijarde evrov, poslovnim izidom pred obdavčitvijo med 100 in 120 milijoni evrov ter kombiniranim količnikom okoli 95 odstotkov.

INFOGRAFIKA: Delo

Težave na trgu pigmenta

Poročala je tudi Cinkarna Celje, kateri so se prihodki v 2023 glede na leto prej znižali za 22 odstotkov na 176,5 milijona evrov, čisti dobiček pa na 5,5 milijona evrov. Cinkarna Celje, ki ostaja nezadolžena z lepo količino denarja na bilanci, se v časih nižje prodaje nepogrešljivega pigmenta titanovega dioksida, za kar sta odgovorna ostra konkurenca s Kitajske in šibko stanje v nemškem gradbenem sektorju, obrača k racionalizaciji poslovanja in optimizaciji stroškov. V letnem poročilu navajajo, da gospodarske napovedi kažejo na postopno izboljšanje, še pomembneje pa v poročilu navajajo, da preučevanje morebitnih antidampinških ukrepov in logistične ovire v Rdečem morju so proti koncu leta spodbudile nekatere evropske kupce v razmislek glede spremembe nabavnih strategij.

Kljub izzivom, kot so poplave, regulirane cene in visoka konkurenca, so podjetja poročala o boljših rezultatih od pričakovanih ali so ostala skladna z napovedmi. Zavarovalna skupina Sava je dosegla 10,2-odstotno letno rast kapitala, Skupina Triglav je povečala obseg poslovanja za 12 odstotkov, Cinkarna Celje pa se sooča z zmanjšanimi prihodki, vendar ostaja finančno stabilna, ob tem da so sredstva za naložbe lani skoraj podvojili na skoraj 20 milijonov evrov. Sicer Cinkarna Celje za letos načrtuje okoli šestodstotno rast prodaje, ki naj bi dosegla 187 milijonov evrov, pri štirimilijonskem dobičku.

Avtor je lastnik delnic NLB in Luke Koper.