Industrija srečanj poziva k dodatni pomoči

Panoga industrija sejmov in srečanj zaradi prepovedi oziroma omejitev, povezanih z pandemijo covida-19, ni poslovala od marca 2020 do letošnje pomladi, od 5. novembra pa zanjo spet vejajo omejitve, predvsem pa poslovanje hromi strah pred okužbo zaradi slabih zdravstvenih razmer. Zbornica industrije srečanj zato vlado poziva k dodatni pomoči.

»Zato lahko zaključimo, da je pandemija panogo industrija sejmov in srečanj med različnimi gospodarskimi panogami najbolj prizadela, kljub temu panoga v Sloveniji do zdaj ni bila deležna nobenih specifičnih podpor, v nasprotju z nekaterimi drugimi panogami. Dejstvo je, da panoga po vzoru drugih držav potrebuje dodatno podporo zlasti za blaženje finančnih posledic, kot tudi podporo za ponovni zagon,« so zapisali v javnem pismu predsedniku vlade Janezu Janši in gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku.

V zbornici so vlado pozvali, da jim čim prej odobri dodatno pomoč za kritje dela stroškov za čas, ko niso smeli poslovati, da podaljša in modificira ukrep, ki zagotavlja vračilo 80 odstotkov vloženih sredstev ob morebitni kasnejši prepovedi dogodka, da jih podpre z nujno potrebnimi zagonskimi ukrepi in da jasno opredeli, kaj je dovoljeno in kaj ni, in to tako, da so prepovedi in omejitve primerljive z drugimi dejavnostmi, kjer je verjetnost prenosa okužb primerljiva.

Delno povračilo stroškov

Na ministrstvu za gospodarstvo pravijo, da so za zdaj predvidene le pomoči za odpovedi dogodkov po interventnem zakonu za gospodarstvo in turizem. Po njem pomoč v obliki delnega povračila stroškov lahko dobijo organizatorji srečanj in dogodkov, ki vsebujejo kongresni turizem in organizacijo prireditev, koncertov in sejmov ter drugih podobnih dogodkov in so predvideni med 1. avgustom in 31. decembrom letos. Povračilo vključuje povračila v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 odstotkov zaradi omejene izvedbe dogodkov. Vendar to velja le za večje prireditve, saj morajo skupni stroški dogodka znašati najmanj 10.000 evrov. Industrija srečanj se bo lahko potegovala tudi na razpisu za enkratno pomoč, ki naj bi bil objavljen do konca meseca.