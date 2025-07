Poslanka Levice ostro nad pravosodno stroko: opravičujete posiljevalce

Sodišče je pravnomočno oprostilo štiri moške, obtožene posilstva petnajstletnice. Dejanje se je zgodilo pred petimi leti v hotelski sobi in naj bi bilo posneto, a to ni bilo dovolj za obsodbo.

V sporočilu za javnost je poslanka Levice Tatjana Greif zapisala, da je zgrožena nad novico, da je bila četverica spoznana za nedolžno kljub obstoju videoposnetka kot dokaznega gradiva. Navedla je, da je bilo po njenih informacijah odločilno mnenje izvedenca, ki je zakrivanje obraza s strani dekleta tolmačil kot znak, da se je dogajanja dovolj zavedalo, da bi lahko protestiralo. Ker izrecnega protesta ni bilo, po tej logiki dejanje ni bilo posilstvo.

Greifova je v izjavi poudarila, da že dlje časa opozarja na nujnost dodatnega izobraževanja sodnikov, tožilcev, izvedencev in policistov. Po njenem mnenju bi se morali izobraževati »s področij varovanja dostojanstva žrtev spolnega nasilja, pomenom soglasja ter predvsem boja proti normalizaciji spolnega nasilja in iskanja izgovorov za storilce.«

Dodala je, da je do sedaj vedno dobila odgovor, da se »pravosodna stroka takim obveznim izobraževanjem upira in pri tem sklicuje na neodvisnost.« To je pospremila s citatom: »Očitno želijo biti neodvisni predvsem v tem, da opravičujejo posiljevalce.«

Poslanka je napovedala, da bo v ponedeljek na ministrico za pravosodje naslovila poslansko vprašanje. Zanimalo jo bo, kako namerava ministrica, ki »sodne izvedence imenuje, razrešuje in disciplinira«, uporabiti svoja zakonska pooblastila za »zagotovitev dostojne obravnave žrtev spolnega nasilja in prekinitev prakse iskanja izgovorov za posiljevalce.«