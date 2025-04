Industrijski proizvodi marca dražji

Industrijski proizvodi pri proizvajalcih so bili marca dražji tako v mesečni kot medletni primerjavi. Na mesečni ravni so statistiki zaznali 0,8-odstotno, na letni pa 1,2-odstotno rast. Proizvodi za prodajo na tujih trgih so se podražili bolj kot tisti za prodajo na domačem trgu. Proizvodi za prodajo na domačem trgu so se v primerjavi s februarjem podražili za 0,6 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa za 0,9 odstotka. Na trgih držav v evrskem območju so se cene zvišale za odstotek, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 0,7 odstotka, so sporočili s statističnega urada.

Podražile so se vse skupine proizvodov po namenu porabe: energenti za pet odstotkov, surovine za 0,7 odstotka, proizvodi za investicije za 0,6 odstotka in proizvodi za široko porabo za 0,2 odstotka.

Najbolj so se zvišale cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 7,5 odstotka), sledile so podražitve v preskrbi z električno energijo (za 5,6 odstotka), proizvodnji pijač (za 3,4 odstotka) ter obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 2,9 odstotka). Po drugi strani so se cene najizraziteje znižale pri proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 4,1 odstotka), sledile so pocenitve v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 1,7 odstotka), papirja in izdelkov iz papirja (za 0,8 odstotka) ter oblačil (prav tako za 0,8 odstotka).

V enem letu so se industrijski proizvodi podražili za 1,2 odstotka. Cene za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,9 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa za 1,5 odstotka, in sicer so na trgih držav v evrskem območju zrasle za 1,9 odstotka, zunaj evrskega območja pa za 0,3 odstotka. Podražili so se proizvodi za široko porabo (za tri odstotke), proizvodi za investicije (za 0,7 odstotka) in surovine (za 0,6 odstotka), pocenili pa energenti (za 1,8 odstotka). Cene so se na letni ravni najbolj dvignile v proizvodnji pijač (za 8,4 odstotka), sledile so podražitve v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 5,4 odstotka), tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 4,9 odstotka) ter obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 3,6 odstotka).

Po drugi strani so se cene najbolj znižale v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 11,8 odstotka), sledile so pocenitve v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 3,5 odstotka), izdelkov iz gume in plastičnih mas (za dva odstotka) ter usnja, usnjenih in podobnih izdelkov (za 1,2 odstotka).