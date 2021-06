Inflacija, inflacija, inflacija

V nadaljevanju preberite:

Na kapitalskih trgih smo priča veliki aktivnosti, in sicer od naraščajočih cen surovin in cen hrane do postopnega vračanja povpraševanja. Letos so se cene nafte zvišale za več kot 40 odstotkov, cene kovin, kot sta aluminij in baker, pa za 23 in 30 odstotkov.

Inflacijska pričakovanja se torej uresničujejo že pred prihajajočo povrnitvijo povpraševanja, ki bo inflacijski proces še pospešila.