Inflacija naj bi se v prihodnjih 12 mesecih skoraj prepolovila

Medletna inflacija v Sloveniji, ki je konec julija znašala 6,1 odstotka, se bo postopoma zniževala. V prihodnjih 12 mesecih se bo skoraj prepolovila, na raven 3,3 odstotka, še vedno pa bo ostala nad dvoodstotnim ciljem Evropske centralne banke, izhaja iz zadnjih napovedi skupine Consensus.

Kaj nam Consensus napoveduje glede gospodarske rasti? Kje v Srednji in Vzhodni Evropi inflacija ostaja visoka in v katerih državah so jo najbolj učinkovito oklestili?