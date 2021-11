Inflacija zdaj ni sistemska in trajna in se bo umirila

Odpri galerijo

»Inflacija v Sloveniji je zdaj zelo tipična za razmere, ki se dogajajo v Evropi in evrskem območju. Tu ne vidim nobene posebne razlike. Po eni strani je to zelo v redu, ker Slovenija kot del evropskega območja nima svoje denarne politike. Če je slovenski ekonomski in inflacijski cikel v povprečju tak kot v evropskem denarnem območju, bo tudi monetarna politika, ki jo bo vodila ECB, dobra za Slovenijo in slovensko gospodarstvo,« pravi Egon Zakrajšek. FOTO: Tomi Lombar