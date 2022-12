Potrošniki imajo za darila na voljo manj denarja

V nadaljevanju preberite:

Praznični konec leta je pomemben čas za trgovino, saj se število nakupov v njem opazno poveča. Letos pa je visoka inflacija zmanjšala kupno moč. Kako se to kaže v decembrski potrošnji? Impulzivnih nakupov ni več, potrošniki imajo omejene proračune za nabavo daril, je povedala Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Kaj kažejo podatki o izdanih računih novembra in decembra? Kaj o praznični potrošnji pravijo slovenski trgovci? Zakaj so v nemški trgovini z božičnim poslom razočarani?