Inflacijski šok je (lahko) priložnost

Globalni upravljavci investicijskih skladov so v teh dneh skoraj tako pesimistični v svoji oceni gospodarskih trendov, kot so bili na vrhuncu velike finančne krize leta 2008. V seštevku jih namreč skoraj 80 odstotkov v naslednjih 12 mesecih pričakuje stagflacijski scenarij v obliki podpovprečne gospodarske rasti in nadpovprečno visoke inflacije.