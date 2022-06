Janez Žlask sporazumno odstopil z vrha SDH

Janez Žlak bo Slovenski državni holding (SDH) vodil le še do 31. avgusta letos. Nadzorni svet družbe je namreč z njim sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Nadzorniki od vodstva družbe pričakujejo tudi ukrepanje v Pošti Slovenije.

Nadzorni svet SDH je zaradi predčasnega zaključka mandata naložil nominacijski komisiji, da izvede vse potrebne aktivnosti za imenovanje novega predsednika uprave družbe.

»SDH sem vodil skozi hitro spreminjajoče gospodarske razmere, ki so vplivale na rezultate upravljanja portfelja SDH, vendar smo kljub zahtevnim okoliščinam uspeli izpolniti pričakovanja in preseči postavljene cilje upravljanja v letu 202,« je dejal Žlak, ki meni, da ima SDH močne strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja ter da so zagotovljeni primerni pogoji za nadaljnje dobro delo uprave. Žlak, ki velja za kader iz kroga SDS, je sicer decembra lani za Delo povedal, da bi si želel dokončati mandat, a da se bo s položaja poslovil, če bodo to od njega zahtevali nadzorniki.

Nadzorniki so se je seznanili tudi s končnim poročilom Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji, o opravljenem neodvisnem pravnem pregleduŽlak postopkov imenovanja generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije Tomaža Kokota in glede na izsledke pregleda izrazil pričakovanje, da bo uprava SDH sprejela ustrezne ukrepe. Po neuradnih informacijah nadzorniki pričakujejo zamenjavo nadzornikov, ki bili odgovorni za imenovanje Kokota. Omenjeno poročilo je menda pokazalo, da pri imenovanju nadzorni svet Pošte ni ravnal skrbno, sporne pa so predvsem Kokotove izkušnje. Kot smo že poročali, glede tega ni izpolnjeval predpisanih pogojev. Na seji so danes sodelovali trije od sicr petih nadzornikov, saj je državni zbor prejšnji teden na predlog vlade zaradi neizpolnjevanja pogojev odpoklical dosedanja člana Boža Emeršiča in Leona Cizlja.

Nadzorni svet je še obravnaval Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, s pregledom rezultatov portfelja v prvem četrtletju 2022. Donosnost portfelja v upravljanju SDH je v prvem kvartalu letošnjega leta znašala 3,7 odstotka, kar je za 2 odstotni točki manj, kot v enakem obdobju lani. »Razlog za nižjo donosnost je slabo poslovanje skupine Holding slovenskih elektrarn, zaradi zelo slabe hidrologije, in slabi rezultati elektrodistribucijskih družb, kar je posledica ukrepov vlade za blažitev energetske draginje, ki so tem družbam občutno znižali prihodke v obdobju od februarja do aprila letošnjega leta. Večina preostalih najpomembnejših družb v portfelju SDH je v prvem četrtletju poslovala dobro in v skladu oziroma nad načrti za leto 2022,« pojasnjujejo v družbi.

Po trenutnih ocenah bodo v letu 2022 izplačila dividend presegla prvotne načrte za to leto. Tako bo predvidoma skupaj izplačanih za 198,3 mio EUR dividend, oziroma za 8 odstotkov več od načrtov iz letnega načrta upravljanja.