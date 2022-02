Janša: Prenos vlog s Sberbanke na novega lastnika

Gorenjska banka je odstopila od nakupa Sberbanke. Predsednik vlade Janez Janša je nakazal, da bi vloge in kredite Sberbanke lahko prevzela druga banka.

Evropska podružnica ruske banke Sberbank »bo propadla ali verjetno propadla« kot tudi njene izpostave v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi poslabšanja likvidnosti namreč v prihodnje verjetno ne bo mogla pravočasno poplačati svojih dolgov, je sporočila Evropska centralna banka. Dvigi vlog so privedli do poslabšanja likvidnosti banke.

V Banki Slovenije so zagotovili, da bodo poiskali ustrezen način reševanja banke, ki bo zagotovil nemoteno poslovanje za vse komitente. Kot možnosti se po neuradnih informacijah omenjajo prenos sredstev banke v celoti ali delno. Po naših neuradnih informacijah bi lahko komitente prevzela tudi NLB, spletne Finance so ob največji banki omenjale tudi Gorenjsko banko.

Da bi lahko prišlo do prenosa na drugo banko, je nakazal Janša s svojo objavo na twitterju: »Kljub likvidaciji centrale Sberbank v Avstriji so hranilne vloge državljanov v njeni majhni podružnici v Sloveniji varne. Finančno ministrstvo si skupaj z Banko Slovenije in institucijami EU prizadeva, da bi motnja v poslovanju in prenos vlog na novega lastnika trajala čim krajši čas.«

Zaključek nakupa Sberbanke je v trenutnih razmerah neizveldjiv, pravijo v Gorenjski banki. Foto Tadej Regent

Gorenjska banka je lani novembra podpisala kupoprodajno pogodbo za nakup banke Sberbank v Sloveniji, a zdaj od nakupa odstopa. »V aktualnih razmerah finančnih sankcij proti Rusiji je nadaljevanje tega pogodbenega procesa med Gorenjsko banko in Sberbank banko Slovenija neizvedljivo. V dosedanjem postopku Gorenjska banka ni prevzela nobenih pogodbenih obveznosti,« so sporočili iz Gorenjske banke. V tej so sicer letos pričakovali dovoljenje regulatorjev za zaključek transakcije.