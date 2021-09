Joc Pečečnik je novi predsednik kluba slovenskih podjetnikov

je za predsednika Kluba slovenskih podjetnikov - SBC s triletnim mandatom izvolila skupščina kluba.je na položaj izvršne direktorice imenoval upravni odbor SBC. Dosedanji predsednik je bil dr. Jure Knez . Sonja Šmuc je nekdanja generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).SBC je bil ustanovljen januarja 2014. Joc Pečečnik je eden izmed vodilnih pobudnikov ustanovitve tega kluba, ki združuje lastnike slovenskih podjetij. Cilj kluba je vzpostavljati in ohranjati vrednoti odgovornega ravnanja s kapitalom in razvoja družbenega okolja.Joc Pečečnik je sicer podjetnik, ki se ukvarja z izdelavo igralniških aparatov, med drugim je v javnosti znan, ker si že več let neuspešno prizadeva za obnovo bežigrajskega stadiona.