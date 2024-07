Julija letna inflacija spet nižja, cenejši hrana, oblačila in obutev

Inflacija se še naprej umirja in je nižja že četrti mesec zapored. Na letni ravni je bila v juliju 1,3-odstotna; na mesečni ravni pa so cene upadle za 0,1 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

Storitve so se medletno v povprečju podražile za 4,4 odstotka, blago pa se je pocenilo za 0,3 odstotka. K letni inflaciji so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale za 6,1 odstotka višje cene v restavracijah in hotelih. S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve alkoholnih pijač in tobaka (dražji za 5,2 odstotka), raznovrstnega blaga in storitev (za 4,2 odstotka) ter izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura (dražji za tri odstotke).

Po drugi strani so letno inflacijo za 0,4 odstotne točke ublažili cenejši izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (cenejši za 2,8 odstotka), za 0,2 odstotne točke pa še za 2,5 odstotka pa nižje cene oblačil in obutve, še kažejo podatki Sursa.

Julija mesečni padec cen

Julija so bile cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju nižje za 0,1 odstotka. To je bila predvsem posledica nižjih cen oblačil in obutve, ta skupina je k mesečni deflaciji prispevala 0,8 odstotne točke.

Oblačila so se v povprečju pocenila za 11,9 odstotka, obutev pa za 7,3 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so k padcu cen na mesečni ravni dodale cenejša hrana (za 0,5 odstotka) in druge pocenitve v juliju.