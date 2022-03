Kaj NLB svetuje in pojasnjuje strankam Sberbanke

»NLB je poskrbela za stranke Sberbanke, ki so živele v negotovosti, kaj bo z njihovim premoženjem. Zdaj ni razloga za njihovo kakršno koli skrb, ko gre za depozite in kakršne koli druge naložbe, plačilne storitve, transakcije itd. To je najpomembnejše sporočilo tega sanacijskega prijema,« je za Delo po odločitvi Enotnega odbora za reševanje povedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

»Šlo je za zgledno sodelovanje me državotvornimi institucijami, organi nadzora, regulatornimi organi in sistemsko banko, tudi ob podpori slovenske vlade. Izjemno hitro in učinkovito smo izpeljali ukrep, ki je zadržal operacije banke, ki smo jo pripeljali v varen pristan. Na drugi strani pa to pomeni pomembno krepitev operacij NLB na slovenskem trgu, ki se s tem ponovno pozicionira kot vodilna banka v državi.«

Blaž Brodnjak. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kaj strankam Sberbanke pojasnjujejo in svetujejo v NLB Z vstopom NLB v lastništvo Sberbank se sprostijo omejitve za poslovanje, ki so veljale zadnje dni. To pomeni, da: bodo poslovalnice Sberbank v sredo, 2. marca, odprle svoja vrata in poslovale po običajnem urniku;

vse pogodbe ostajajo nespremenjene, obstoječi računi in kartice pa veljavni;

bodo lahko stranke, tako občani kot podjetja, nemoteno poslovale in opravljale vse bančne storitve;

omejitev pri izvajanju plačilnih transakcij ne doma ne v tujini ne bo več;

omejitve na znesek 400 evrov pri dvigovanju gotovine ne bo več;

stranke Sberbank bodo lahko od srede gotovino brez provizije dvigovale na vseh bankomatih NLB v Sloveniji. V NLB še poudarjajo, da odpiranje računov na drugih bankah in prenašanje poslovanja ni potrebno in prosimo vse delodajalce in institucije, ki so stranke Sberbank pozivale k prenosu na druge banke, da tega ne počnejo več. S tem, ko je postala članica NLB Skupine, je namreč Sberbank d.d. deležna stabilnosti in močnega zaledja, stranke Sberbank pa vseh koristi in prednosti, ki jih takšno partnerstvo prinaša

V negotovih okoliščinah, ki so jih zaradi ukrepov proti matični banki najostreje občutile stranke Sberbank, se je NLB kot sistemska institucija odgovorno in odločno odzvala na nenaden izziv za finančno stabilnost slovenskega bančnega sektorja ter z Banko Slovenije po vsega nekaj dneh sklenila kupoprodajno pogodbo za pridobitev 100-odstotnega lastniškega deleža v Sberbank banki Slovenija, so sporočili iz NLB: »NLB je Banko Slovenije tako podprla pri zagotavljanju finančne stabilnosti slovenskega bančnega sektorja, strankam Sberbank pa omogočila dostop do sredstev na računih in nemoteno poslovanje.«

Dopolnitev v segmentu podjetij

Bilančna vsota Sberbank banke je ob koncu leta 2020 znašala 1,8 milijarde evrov, tržni delež pa je obsegal 4 odstotke celotnih bančnih sredstev v Sloveniji, medtem ko so posojila strankam znašala 1,2 milijarde evrov. Transakcija bo dopolnila poslovanje NLB v Sloveniji, predvsem v segmentu poslovanja pravnih oseb ter majhnih in srednje velikih podjetij, kar je ob koncu leta 2020 predstavljalo približno 55 odstotkov neto posojil strankam Sberbank banke, so sporočili iz NLB.

S to transakcijo se bo ob koncu leta 2021 vsota tveganju prilagojene aktive NLB Skupine zvišala za eno milijardo evrov glede na trenutni znesek tveganju prilagojene aktive, ki znaša 12,7 milijarde evrov. NLB Skupina bo ves čas presegala skupno kapitalsko zahtevo in smernice drugega stebra (od 1. marca 2022 znašajo 15,10 odstotka na konsolidirani osnovi).