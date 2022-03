Komitenti Sberbank od srede lahko normalno poslujejo

Komitenti banke Sberbank bodo od jutri ponovno lahko nemoteno poslovali in razpolagali s sredstvi. Banko namreč prevzema NLB, ki se je odločila za nakup slovenske Sberbank, so sporočili z Banke Slovenije.

V tej so poudarili, da so ohranili finančno stabilnost v Sloveniji, brez obremenitve drugih bank ali državnega proračuna: »V nastalih razmerah sta bili za reševanje slovenske Sberbank banke na voljo dve možnosti, in sicer da preneha s poslovanjem in se varčevalce poplača v skladu s pravili jamstvene sheme ali dobi novega lastnika, kar omogoča ohranjanje vseh poslovnih odnosov tako kreditojemalcev kot varčevalcev.« S prodajo NLB bodo vsi komitenti lahko znova poslovali nemoteno.

Gre za prodajo v sili, temu primerna naj bi bila tudi kupnina, a NLB naj bi takoj zagotavljala likvidnost Sberbanke, s tem pa ne bo potrebe po sprožitvi jamstvene sheme za zajamčene vloge, je še mogoče izvedeti neuradno.

Ponudbo je menda oddala tudi Gorenjska banka, ki je pred krizo nameravala kupiti Sberbank, po neuradnih informacijah naj bi bila ta simbolična. Druga največja slovenska banka Nova KBM, ki je pod ameriškim lastnikom Apollo najbolj konsolidirala slovenski bančni trg z integracijo Abanke, Poštne banke in KBS, ponudbe ni oddala. Banka je namreč pred obdobjem združevanja s SKB, ki je v lasti madžarske OTP. Slednja namreč kupuje mariborsko banko, prevzem še pregledujejo regulatorji, zaključek transakcije je predviden junija.

Poslovalnice Sberbanke so bile v ponedeljek in torek zaprte, poslovanje pa omejeno na kartično poslovanje in 400 evrov dvigov. FOTO: Matej Družnik/Delo

NLB bi s prevzemom ostala največja

Da bo NLB prevzela Sberbank, ne preseneča, saj je predsednik uprave NLB Skupine Blaž Brodnjak že prejšnji teden ob predstavitvi lanskih poslovnih rezultatov napovedal, da so aktualne krizne razmere tudi dobra priložnost za nakupe in prevzeme drugih bank.

S prevzemom poslovanja Sberbanke bi NLB ostala banka z največjim, približno 30-odstotnim deležem na domačem trgu in z bilančno vsoto prek 14 milijard evrov. S tem bi prehitela združeno Novo KBM in SKB banko pod okriljem madžarske OTP, ki imata po zadnjih podatkih skupno 28,7-odstoten delež.

Sberbank Slovenija je sicer imela po zadnjih razpoložljivih podatkih konec 2020 bilančno vsoto dobrih 1,8 milijarde evrov in s tem približno 4,1-odstotni delež na slovenskem trgu. Tržni delež NLB v Sloveniji pa je konec lanskega tretjega četrtletja znašal 25,9 odstotka.

Hčerke Sberbank Europe rešujejo po regiji

Po nedeljski odločitvi ECB in Enotnega odbora za reševanje, da bančna skupina Sberbank Europe s sedežem na Dunaju prekine poslovanje, se išče hitra rešitev za vse banke iz skupine, ki so še v Srbiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem in v Nemčiji.

Usoda Sberbank Srbija je že znana. Včeraj jo je kupila srbska AIK banka, ki se je prek lastništva Gorenjske banke potegovala tudi za nakup slovenske in drugih bank Sberbanke v regiji. Narodna banka Srbije je pred tem sprejela sklep o začetku postopka prestrukturiranja Sberbank Srbija, ki ji je omogočil neposredno prodajo banke. V Sberbank BiH je bila imenovana izredna uprava.

Hrvaška si želi možnost za sanacijo Sberbank Hrvaška, je v ponedeljek po seji vlade medijem sporočil finančni minister Zdravko Marić, navaja STA. Če jo bodo likvidirali, se hrvaški varčevalci, kot zagotavljajo v vladi, ne bi smeli bati za svoje prihranke. Teh je za 3,8 milijarde kun (502 milijona evrov). Po podatkih Hrvaške narodne banke (HNB) ima Sberbank na Hrvaškem okoli 86.000 strank, od katerih je 80.000 fizičnih oseb. Če bodo banko likvidirali, bo Hrvaška agencija za zavarovanje varčevalnih vlog (HAOD) vlagateljem v sedmih do desetih dneh izplačala vse zavarovane vloge. To pomeni vse prihranke do 100.000 evrov, ki so pred začetkom krize znašali 3,82 milijarde kun.