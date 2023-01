Kako poslujeta podjetji v lasti ruskih vohunov?

Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) je uspel veliki met. Odkrila in priprla je dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo, smo poročali v članku: Sova razbila rusko vohunsko gnezdo v Ljubljani.

Kot krinko sta uporabljala tudi podjetništvo, na Parmovi ulici v Ljubljani sta imela v petem nadstropju registrirani podjetji Art Gallerry 5’14 d.o.o. in DSM & IT d.o.o. Imena podjetij je prvi razkril portal 24ur.

Vohunsko krinko gradili več let

Pogledali smo, kako poslujeta podjetji, ki sta služili za krinko. Podjetje Art Gallery 5’14 d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2017. Lani je je zbralo 25.220 evrov, pod črto je ostalo 3033 evrov. Koliko prihodkov, če sploh kaj, je ustvarilo na trgu, iz javnih podatkov ni razvidno. Pod dejavnost razberemo trgovina na drobno po pošti in internetu.

Podjetje Art Gallery 5’14 d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2017. FOTO: Splet

Drugo podjetje, DSM & IT d.o.o., je bilo registrirano leta 2017. Lani je zbralo 43.785 evrov prihodkov in 4236 evrov čistega dobička. Registrirano je za svetovanje o računalniških napravah in programih, tudi za to podjetje pa ni jasno, ali je sploh poslovalo na trgu.

Podjetji sta po poslovanju nevpadljivi, sredstev iz javnih financ ne prejemata, imata poravnane davčne obveznosti, z davčnimi oazami ne poslujeta.

Vohuna sta krinko gradila sedem let in ustvarjala videz povprečnega para, ki se preživlja s podjetništvom. Kaj o dosežku Sove meni nekdanji direktor Andrej Rupnik, preberite v članku Mafijcem in vohunom je pri nas dobro, ker si za denar lahko kupijo tudi mir.