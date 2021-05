Kam s prihranki, da jih ne načnejo kazenske obresti

V nadaljevanju preberite:

Skoraj polovica prihrankov gospodinjstev so bančne vloge in gotovina. To po eni strani v trenutnih razmerah povzroča težave bankam, zato te za vloge gospodinjstev ponujajo vedno manj, še več, za velike zneske uvajajo ležarine, Nemci jim rečejo kar kazenske obresti. S tem pa so gospodinjstva postavljena pred izziv, saj morajo postati bolj aktivna pri upravljanju svojih prihrankov. Toda kako naj se znajde nekdo, ki je do zdaj kot edino obliko varčevanja poznal le »banko«?