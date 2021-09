Kitajska z novo borzo obrača svojo finančno smer?

V nadaljevanju preberite:

Ko je kitajski predsednik Xi Jinping v četrtek napovedal odprtje nove borze v Pekingu, je to na azijskem finančnem trgu odjeknilo kot strela z jasnega. Številnim analitikom se je zdelo, da je to v nasprotju s sedanjim trendom dušenja velikih podjetij iz tehnološkega sektorja in opominjanjem družbe na socialne vrednote, ki se jim je Kitajska v prejšnjem obdobju odrekla.