Ko bom velika, bom letalska mehaničarka

S slavnostno razglasitvijo prejemnice naslova Rosane Kolar se je končal že peti izbor Inženirka leta, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade in partnerjev. Namen projekta je navduševanje mladih, predvsem deklet, za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Kar 119-članska komisija, ki so jo sestavljale nominiranke, predstavniki medijev, dijakinje in profesorji srednjih šol ter predstavniki organizatorja in partnerjev, je med desetimi kandidatkami kot tisto, ki je lahko največji zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, da se bodo lažje odločale za perspektivne inženirske poklice, prepoznala Rosano Kolar. Kipec je inženirki leta 2022 podelila njena predhodnica dr. Nataša Kovačevič.

Ne sme nas biti strah mnenja okolice

Kolarjeva je diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika, s čimer je uresničila svoje poklicne sanje, saj je materi že pri 11 letih naznanila: »Ko bom velika, bom letalski mehanik!« Delovne izkušnje je začela pridobivati pred šestimi leti in kot pomočnica letalskega mehanika opravljala preprostejša dela letalskega vzdrževanja, lani pa je pridobila svojo prvo licenco, s katero lahko opravlja mehanična dela na letalih tipa Airbus A320 family.

»Odličnega inženirja ne sme biti strah mnenja okolice, saj je včasih prav to ovira pri nadaljnjem razmišljanju. Verjamem, da so mladi danes z odločnostjo, odgovornostjo, vztrajnostjo ter jasno postavljenimi cilji lahko kos predsodkom o 'ženskih' in 'moških' poklicih,« pravi ena redkih žensk v Sloveniji, ki opravlja poklic mehaničarke potniških letal.

Žirija letošnjega izbora je v njeni vztrajnosti, samozavesti in trdni prepričanosti o svojem poslanstvu prepoznala svojevrstno pionirko dela v letalstvu, na področju, s katerim so povezani globoki stereotipi. Rosana je vzor mladim dekletom, da bodo tudi same svoje inženirske sanje že zgodaj ponosno oznanile in jim brez oziranja na mnenje okolice neutrudno sledile.

Nominiranke za inženirko leta 2022 Tajda Bogovič, razvijalka programske opreme (MESI, razvoj medicinskih naprav), Neža Guzelj, projektna in produktna vodja v razvoju (Mahle Electric Drives Slovenija), Ana Kavčič, samostojna informatičarka (Krka), Rosana Kolar, letalska mehaničarka (Adria Tehnika, vzdrževanje letal), Viki Petrovič, višja tehnična svetovalka (Loftware), Tajda Pirnat, specialistka za skladnost produktov z direktivami in regulativami (Danfoss Trata), Barbara Pogačar, preizkusna inženirka (SIQ Ljubljana), Špela Poklukar, specialistka strojnega učenja (Endava, digitalne rešitve), Jerneja Sedlar, projektna inženirka v službi za razvoj in investicije (Holding Slovenskih elektrarn) in Lara Topol, vodilna inštruktorica osebja proizvodnje in inženirka izmene (Nuklearna elektrarna Krško).

Izkoristiti potencial obeh spolov

Slavnostna govornica na prireditvi je bila predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar. Poudarila je pomen prepoznavanja in spodbujanja talentov v državi, saj le tako lahko enakopravno in samozavestno sedimo za mizo s tehnološko razvitejšimi državami in odlično razumemo jezik tehnologije, od katere smo vitalno odvisni. Ekonomska moč in kapital ter z njima možnost vplivanja in odločanja namreč nezadržno sledita tistim, ki obvladujejo tehnologije.

Pomembno je, da talente obravnavamo enakopravno, kajti nespametno, če ne nevarno je, da bi prezrli polovico prebivalcev. »Stereotipi in predsodki o moških in ženskih poklicih so škodljivi, zato moramo najprej vsak sam ter nato tudi kot družba poskrbeti, da postanejo del preteklosti. Zgledujmo se po tistih, ki premikajo meje!« je poudarila.

Razstava inženirskih dosežkov

Na dogodkih v Cankarjevem domu je letos prvič potekal tudi Inženirski Expo, razstava izbranih vodilnih izdelkov slovenske predelovalne industrije, ki so jo organizatorji pripravili skupaj z EIT Manufacturing, Spiritom Slovenija in Siemensom Slovenija.

Izbor v projektu Inženirka leta je letos potekal petič, podjetja so do zdaj za priznanje nominirala že več kot 170 inženirk. Je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in v šolskih centrih že od leta 2012 navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Naslov inženirka leta so do zdaj prejele Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Mobility, Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab, Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in raziskovalka ter predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, prva s tem naslovom pa je bila Dora Domajnko, razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika.