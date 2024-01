Konkurenčnost, ki izvira iz digitalizacije

Vse njegove dejavnosti imajo primerne portfelje izdelkov, ki so konkurenčni na dolgoročno privlačnih končnih trgih. Ti trgi imajo koristi iz trenda rasti digitalizacije in prehoda na obnovljive vire energije. Ob tem njegova prodana industrijska oprema, ki ima dolgo življenjsko dobo, zahteva nenehne nadgradnje in vzdrževanje tudi po izteku življenjske dobe.

Siemens ima raznolik portfelj visokokakovostnih podjetij iz različnih sektorjev. Izločitev njegove dejavnosti cikličnih energetskih in vetrnih turbin je povišala donosnost skupine in omogočila bolj trajne donose kot v preteklosti.

Siemens ima raznolik portfelj visokokakovostnih podjetij iz različnih sektorjev. Izločitev njegove dejavnosti cikličnih energetskih in vetrnih turbin je povišala donosnost skupine in omogočila bolj trajne donose kot v preteklosti.

S prevzemi do znanja

Siemens je bil hiter pri prepoznavanju trenda združevanja in vse večjega prepletanja strojne in programske opreme v industrijskem kontekstu. Na to področje se je aktivno vključil s prevzemom leta 2007. Prevzel je podjetje UGS Corporation in se tako uveljavil kot vodilni tekmec na hitro rastočem trgu industrijske programske opreme. Od takrat so nadaljnji prevzemi in pomembne naložbe v raziskave in razvoj utrdili njegovo vodilno vlogo.

Programska oprema, predvsem upravljanje življenjskega cikla izdelka, predstavlja četrtino prihodkov v Siemensovem segmentu digitalnih industrij. Lastne digitalne zmogljivosti so tudi izboljšale njegovo ponudbo storitev za stranke na področju mobilnosti. Premik stran od čisto transakcijskih prodaj proti trajnejšim digitalnim prihodkom je pomagal zmanjšati cikličnost skupine in ustvariti bolj poglobljene odnose s strankami.

Segmentu pametne infrastrukture so neposredno koristili prehod k obnovljivim virom ter teme, povezane z digitalizacijo. Približno 45 odstotkov prihodkov segmenta pametne infrastrukture izhaja iz programske opreme, sistemov in rešitev, bogatih s podatki, ki pomagajo izboljšati delovanje stavb, infrastrukture in proizvodnih obratov strank. Segment je tudi dobro pozicioniran za naraščajoči delež obnovljivih virov energije v energetskem miksu, s svojo paleto rešitev za avtomatizacijo omrežja. Te so zasnovane za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti električnih omrežij.

Stava na obnovljive vire

V prihodnje bodo vse njihove dejavnosti imele koristi iz trenda prehoda k obnovljivim virom energije, digitalizacije in industrijske avtomatizacije. Glede na primerjavo s konkurenco ima lahko Siemens ravno zaradi tega nekoliko višje napovedi rasti. Na segmentu razvoja industrijske programske opreme se je uveljavil kot vodilni razvijalec. Ta segment bo po napovedih uprave in analitikov imel dvomestno rast v prihodnjih petih letih.

Še lepše je to, da ima zelo visoko stopnjo ponavljajočih se naročil. Rekordna knjiga naročil izhaja predvsem iz segmenta mobilnosti in medicinske opreme za slikanje. To bo omililo kratkoročne ciklične izzive na področju digitalnih industrij, ki niso povezane s programsko opremo.

Na drugi strani pa je segment digitalnih industrij izpostavljen kratkoročnim cikličnim končnim trgom. Trenutno je v tem segmentu razmerje med prejetimi naročili ter izdanimi računi padlo pod ena, kar je posledica prilagajanja zalog v določenih regijah. Neko tveganje tudi prinaša njihov poslovni model, ko želijo dosegati rast z vstopi v visoko rastoče panoge, kjer želijo doseči vodilni položaj predvsem z dodatnimi prevzemi. To predstavlja tveganje, da bi preplačali prevzeme in nato, ko se rast v takšni panogi zniža, te naložbe prodali občutno ceneje, kot so jih sami plačali.