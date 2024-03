Kriptorudarjenje pretresa Teksas

Vendar pa ni vse tako rožnato, kot se zdi na prvi pogled. Zaskrbljenost glede vpliva rudarjenja na energetsko omrežje in okolje postaja vse glasnejša. Prebivalci Teksasa se pritožujejo zaradi povečanja cen energije in poslabšanja kakovosti življenja v bližini rudarskih operacij. Politiki zahtevajo jasnost o vplivu rudarjenja na okolje in stabilnost energetske mreže, ki že tako kaže znake staranja in nezadostne zmogljivosti.

V zadnjih letih je Teksas postal priljubljena destinacija za podjetja, ki se ukvarjajo z rudarjenjem kriptovalut. Kitajska prepoved rudarjenja kriptovalut je povzročila pritok rudarskih podjetij v to zvezno državo, ki slovi po nizkih cenah energije in obilju obnovljivih virov.

Rudarska podjetja ne dajo podatkov

Teksas Blockchain Council (TBC) je vložil tožbo proti delom ameriške vlade, vključno z ameriškim ministrstvom za energijo, zaradi zahteve po razkritju podrobnosti o porabi energije s strani rudarskih podjetij. Sodnik je izdal začasno odredbo, ki preprečuje zbiranje nadaljnjih podatkov, kar je bila zmaga za industrijo. Vendar pa kritiki odločitve menijo, da je takšno ravnanje zgolj poskus ohranjanja skrivnosti in zadrževanja podatkov, ki bi lahko razkrili resnični obseg vpliva rudarjenja na družbo in okolje.

Guverner Greg Abbott vidi v rudarjenju kriptovalut priložnost za krepitev energetskega omrežja, saj bi rudarji lahko delovali kot regulativni mehanizem, ki bi v času nizkega povpraševanja črpal iz obnovljivih virov, v obdobjih visokega povpraševanja pa bi lahko svojo dejavnost začasno ustavili. Kljub temu so kritike zaradi potencialne nestabilnosti omrežja in okoljskih vplivov glasne. Rudarjenje ima pomembno vlogo v teksaškem gospodarstvu, politični odzivi pa so raznoliki, vključno s predlogi zakonov, ki bi omejevali udeležbo rudarjev v programih odziva na povpraševanje.

Kljub gospodarskim koristim, ki jih prinaša rudarjenje kriptovalut, obstajajo resni pomisleki glede vpliva na okolje in energetsko omrežje. Onesnaževanje, ki ga povzročajo rudarske operacije, in hrup iz hladilnih sistemov rudarske opreme so povzročili pritožbe lokalnih prebivalcev, ki trdijo, da te dejavnosti motijo njihovo vsakdanje življenje in celo vplivajo na zdravje. Energetska politika Teksasa se sooča z izzivom, kako uravnotežiti ekonomske koristi rudarjenja s potrebo po varovanju okolja in zagotavljanju stabilnosti energetskega omrežja.

Vpliv kriptoindustrije na ameriško politiko

Kriptoindustrija se je v ameriških primarnih volitvah uveljavila kot nova politična sila, ki s financiranjem izbranih kandidatov in organizacijo političnih dogodkov vpliva na izide volitev. S finančno podporo preko političnih akcijskih odborov (PAC), kot sta Fairshake in Protect Progress, so kripto interesi usmerili več kot 13 milijonov dolarjev v kampanje, s čimer so želeli preprečiti izvolitev kandidatov, nasprotnih digitalnim sredstvom. V ospredju je poraz kandidatke ter znane kritičarke digitalnih sredstev Katie Porter, ki je postala tarča kripto kampanj, s ciljem prepričitve njenega vstopa v Senat. V Teksasu je Julie Johnson zahvaljujoč skoraj milijonu dolarjev podpore iz kripto sektorja prevzela vodstvo v svoji dirki.

Dogodki, kot je kampanja Stand With Crypto, so dodatno prispevali k oblikovanju podobe »kripto volivca», čeprav je njihov dejanski vpliv na politične izide predmet razprave. Kljub temu pa nekateri strokovnjaki priznavajo obstoj kripto skupnosti kot potencialno vplivne volilne baze, še posebej v primerih, ko nizka udeležba na volitvah lahko pomeni, da majhna, a zavzeta skupina volivcev odloči izid.

Kriptoregulacija postaja ključno vprašanje v ameriški politiki, pri čemer kriptoskupnost z močnim finančnim vplivom oblikuje politično pokrajino. Pričakovanja so, da bo vpliv kriptoindustrije na politične izide in regulativo še naprej rasel, s čimer se odpirajo izzivi v oblikovanju zakonodaje, ki bo podpirala inovacije in zaščito potrošnikov. Industrija se sooča z nalogo vzdrževanja dialoga z zakonodajalci in oblikovanja strategij za ugodno regulativno okolje, kar bo ključno za njen nadaljnji razvoj in vpliv v ameriški politiki.

